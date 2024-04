video suggerito

Isola dei Famosi, nessun eliminato: Artur, Luce, Joe Bastianich e Samuel naufraghi in nomination La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 si è conclusa senza eliminazioni. In nomination sono finiti invece 4 naufraghi: Artur Dainese, Luce Caponegro, Samuel Peron e Joe Bastianich. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

76 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima puntata dell'Isola dei Famosi 2024 andata in onda ieri sera, lunedì 8 aprile, si è conclusa senza eliminazioni. Vladimir Luxuria alla conduzione del reality ha presentato i primi naufraghi scelti per la nuova edizione, accolti in Honduras dall'inviata Elenoire Casalegno e commentati in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, gli opinionisti. La prova leader, vinta da Greta Zuccarello, e il momento delle nomination hanno caratterizzato la puntata: a rischio eliminazione sono finiti quattro naufraghi, Artur Dainese, Luce Caponegro, Samuel Peron e Joe Bastianich.

Nessun eliminato nella puntata dell'8 aprile

La prima puntata dell'Isola dei Famosi 2024 ha visto le presentazioni dei concorrenti scelti per l'edizione. Vladimir Luxuria ha dato il benvenuto ai primi naufraghi che hanno raggiunto l'Honduras, eccetto Tonia Romano che ha ritardato l'inizio della sua avventura a causa di un problema di salute. Il primo appuntamento con il reality si è concluso senza eliminazioni: oltre ai 13 concorrenti ‘famosi', sull'isola sono sbarcati quattro naufraghi "non famosi", ovvero Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli, Khady Gueye e Alvina Verecondi Scortecci.

Chi sono i naufraghi in nomination

A fine puntata Vladimir Luxuria ha dato il via al consueto momento delle nomination. I naufraghi hanno espresso le loro preferenze basandosi sulle loro primissime impressioni. Samuel nomina Artur perché "potrebbe essere uno forte", anche Maite nomina Artur perché credo sia un po’ avvantaggiata". Edoardo Franco nomina Francesca, Aras fa il nome di Luce, Joe Bastianich quello di Luce. Valentina Vezzali nomina Maite, Luce nomina Aras, Matilde Brandi fa il nome di Artur. Edoardo Stoppa nomina Artura, così come Marina Suma e Francesca. Artur, infine, nomina Samuel. Finiscono al televoto Artur e Luce, poi Joe Bastianich, nominato dalla leader Greta Zuccarello e Samuel Peron, nominato dai "non famosi". Finiscono dunque a rischio eliminazione Artur Dainese, Luce Caponegro, Samuel Peron e Joe Bastianich.