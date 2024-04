video suggerito

Luxuria sulla squalifica di Benigno dall’Isola: “Non mostriamo le immagini, dovrebbe ringraziarci” Vladimir Luxuria ha rotto il silenzio sulla squalifica di Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi 2024: “Comportamenti lesivi del regolamento, abbiamo deciso di non mostrare le immagini per rispetto del pubblico. Lui dovrebbe ringraziarci di questo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 18 aprile, in diretta, Vladimir Luxuria ha rotto il silenzio sulla squalifica di Francesco Benigno dall'Isola dei Famosi 2024. A Fanpage.it, il naufrago aveva spiegato che non c'è stata alcuna violenza con Artur Dainese e che il programma voleva farlo fuori. Le immagini del litigio non sono state fatte vedere ai telespettatori, come invece sperava il concorrente per poter fare chiarezza.

La posizione di Mediaset sulla squalifica di Benigno

Vladimir Luxuria, leggendo un comunicato del programma, ha spiegato che la squalifica di Benigno è legata ad alcuni suoi comportamenti, che la produzione ha ritenuto "lesivi del regolamento", il quale ogni naufrago firma prima di partire per l'Honduras. Un episodio in particolare, vale a dire la lite con Artur Dainese, "ha reso necessario il suo allontanamento". Il programma ha a deciso di non mostrare le immagini che hanno portato alla sua esclusione: "Abbiamo deciso di non mostrare le immagini per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile". Benigno sperava invece di poter replicare in diretta e che la produzione mostrasse quanto accaduto, dal momento che sostiene di non aver mai alzato le mani con nessuno.

"Francesco dovrebbe ringraziarci che non mostriamo le immagini"

Dopo aver letto il comunicato ufficiale del programma, Luxuria ha voluto aggiungere un suo commento personale sull'accaduto. La conduttrice ha visto le immagini del litigio e ha aggiunto:

Questa scena l'ho vista. Sull'Isola si litiga, ma non si può trascendere. Credo che non mostrare queste immagini, non esemplari, sia un segnale di rispetto per voi da casa e anche per Francesco Benigno, che dovrebbe ringraziarci che non le facciamo vedere.