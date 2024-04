video suggerito

Francesco Benigno squalificato dall’Isola dei Famosi 2024: “Comportamenti non consoni e vietati” Francesco Benigno è stato escluso da “L’Isola dei Famosi” a causa di “comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

Francesco Benigno all'Isola dei Famosi

L'attore Francesco Benigno è stato escluso dall'Isola dei Famosi, come rende noto il programma: la motivazione è che l'uomo avrebbe tenuto "comportamenti non consoni e vietati dal regolamento". A comunicarlo è la stessa Mediaset che tramite una nota ha spiegato perché l'attore siciliano è stato escluso dal programma tv e soprattutto cosa comporta questa esclusione per quanto riguarda la gara in corso, in particolar modo per la votazione e i naufraghi in nomination.

Nella nota completa di Mediaset, infatti, si legge: "A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da ‘L’Isola dei Famosi'. Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati".

Francesco Benigno era arrivato in Honduras durante la seconda puntata della trasmissione Mediaset assieme a Daniele Radini Tedeschi. I due nuovi naufraghi erano stati annunciati direttamente dalla conduttrice Vladimir Luxuria: i due si erano aggiunto ai nuovi non famosi composti da Alvina Verecondi Scortecci, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Khady Gueye. Nei giorni scorsi Benigno era già stato protagonista di una lite, poi sedata, con il pescivendolo napoletano Peppe di Napoli: stando ad alcuni naufraghi Benigno aveva un atteggiamento provocatore, come se fosse sul'Isola in cerca di un litigio.

Ad affrontarlo era stato di Napoli, che lo aveva definito "attore fallito": "Ti rispondo male quando voglio perché non sei nessuno. Sei come un bullo. Chi sei? Sei un fallito nella vita. Devi solo recitare. Solo quello puoi fare". L'attore siciliano aveva spiegato di non essere rimasto male per l'appellativo datogli dal pescivendolo che, a detta sua, solo poco prima lo aveva definito come il suo attore preferito. Durante la puntata Benigno, poi, s'è lamentato con la produzione, accusandoli di aver costruito tutto già da prima del suo arrivo in Honduras, ricevendo la risposta piccata di Luxuria. Per Peppe Di Napoli, invece, la lite si sarebbe conclusa con la pace tra i due. Oggi, però, questa novità, in attesa di capire cosa sia successo da aver obbligato la produzione a cacciare l'attore e quali siano stati questi comportamenti vietati dal regolamento.