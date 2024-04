video suggerito

Isola dei famosi 2024, Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi sono i nuovi concorrenti Durante la seconda puntata dell'Isola dei famosi 2024, due nuovi naufraghi sbarcano in Honduras: si tratta di Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi.

A cura di Stefania Rocco

Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi sono i nuovi due naufraghi dell’Isola dei famosi 2024. È stata la conduttrice Vladimir Luxuria ad annunciare al pubblico lo sbarco in Honduras di due nuovi concorrenti. Benigno e Radini Tedeschi si aggiungono al gruppo principale di naufraghi che, a partire da questa sera, hanno accolto l’arrivo sull’Isola anche dei “non famosi” Alvina Verecondi Scortecci, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Khady Gueye.

Perché Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi partecipano all’Isola 2024

Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi sono sbarcati sull’Isola per cimentarsi nella loro prima esperienza da naufraghi. Radini Tedeschi, in particolare, ha rivelato di essere all’Isola per “demotivazione”, perché odia impegnarsi e collaborare. Date le premesse, sarà complicato che possa ingaggiare un buon rapporto con i colleghi naufraghi. Benigno, invece, racconta di avere paura dell’acqua, altra caratteristica che renderà difficile la sua permanenza nel gioco.

Chi sono Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi

Francesco Benigno è un attore comico che arriva all’Isola a gioco già iniziato. Attore di film e fiction, è nato nel 1967 e nel corso della sua lunga carriera ha recitato per produzioni quali "Mery Per Sempre", "Ragazzi fuori", "Vacanze di Natale 91", "Miracolo Italiano", "Tutte le donne della mia vita" e "L’Ora legale”. È apparso, inoltre, in “Don Matteo”, “Un posto al sole” e “La piovra 7”. Ha già partecipato a un reality, “La Fattoria”, nel 2005. Daniele Radini Tedeschi è un critico d’arte e uno scrittore, ex presenza fissa della trasmissione “Vieni da me” condotta da Caterina Balivo. È un esperto di pittura rinascimentale e autore di approfondite monografie su Sodoma e Caravaggio. Ha 38 anni e discende dai Radini Tedeschi, famiglia nobiliare di origine svizzera poi stabilitasi a Piacenza.