Lite all'Isola 2024 tra Peppe Di Napoli e Francesco Benigno: "Sei un fallito", poi lo scontro con Luxuria Scontro tra Peppe Di Napoli e Francesco Benigno all'Isola dei famosi 2024 durante la puntata in onda il 15 aprile. Il pescivendolo napoletano, star su TikTok, chiama l'attore "fallito". E Benigno accusa la produzione del reality.

A cura di Stefania Rocco

È lite tra Francesco Benigno e Peppe Di Napoli all’Isola dei famosi durante la puntata di lunedì 15 aprile. Il pescivendolo campano, star di TikTok, si è scontrato con l’attore a causa di una divergenza di vedute. Buona parte dei naufraghi si è schierata a favore di Di Napoli, accusando Benigno di essere venuto sull’Isola per provocare il litigio. Il primo ad affrontarlo a viso aperto è stato proprio il campano che si è ribellato di fronte a una serie di atteggiamenti provocatori. “Stai recitando?”, aveva chiesto Peppe all’attore evidentemente infastidito, “Ti rispondo male quando voglio perché non sei nessuno. Sei come un bullo. Chi sei? Sei un fallito nella vita. Devio solo recitare. Solo quello puoi fare”.

Francesco Benigno: “Peppe mi aveva detto che ero il suo attore preferito”

Dopo la lite in spiaggia, Benigno ha raccontato di non avere dato peso a quanto dichiarato da Peppe a proposito del fatto di ritenerlo “un fallito”. “Mi ha detto che sono un fallito a poco tempo prima aveva detto che sono il suo attore preferito”, si è lamentato il siciliano. Di diverso avviso Peppe: “Le persone false non mi piacciono. Questa è la vita reale. Si deve svegliare”.

Tra Benigno e Di Napoli è pace in diretta all’Isola (ma è scontro con Luxuria)

Ma Benigno e Di Napoli, una volta in diretta, hanno dimostrato di avere sotterrato l’ascia di guerra. Francesco si è difeso di fronte all’accusa di volere provocare intenzionalmente: “Mi aspettavo queste clip perché immagino siano state studiate prima ancora che io arrivassi sull’Isola perché sono nate già sulla terraferma. Me lo aspettavo questo colpo basso”. Ma la conduttrice Vladimir Luxuria si è difesa infastidita: “Noi non abbiamo deciso nulla prima. Non siamo prevenuti, abbiamo fatto vedere quello che succede sull’Isola”. L’attore si è però detto poco convinto: “Ho fatto mille cose belle sull’Isola. Sono stato senza dormire per tre notti per badare al fuoco mentre chi doveva badarvi dormiva. Ho salvato il fuoco due volte. La gente parla, la lascio parlare. Sto facendo una bella isola, ho trovato un compagno di avventura che è Daniele. Ci sono molti che dall’inizio hanno atteggiamenti da squadra ma mi rimbalzano. Mangiano anche quello che pesco io”. Peppe ha invece fatto immediatamente marcia indietro, dichiarando di avere fatto la pace con il compagno di gioco.