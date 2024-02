Vladimir Luxuria conduttrice dell’Isola dei Famosi: “Un sogno, non ho fatto le scarpe a nessuno” Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024, al posto di Ilary Blasi. Ospite di Pomeriggio 5, ha commentato la nuova esperienza: “Sono molto felice, non mi sembra vero. Non ho fatto le scarpe a nessuno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice dell'Isola dei Famosi 2024. Se prima erano solo indiscrezioni, ora è uficiale: l'ex opinionista del programma, ancor prima concorrente, prenderà il posto di Ilary Blasi. Ospite di Pomeriggio 5, ha commentato la nuova esperienza: "Sono molto felice, non mi sembra vero". Poi ha precisato: "Non ho fatto le scarpe a nessuno".

Vladimir Luxuria commenta la sua nuova esperienza televisiva

Profetica fu Ilary Blasi che, durante una puntata della scorsa edizione, disse a Vladimir Luxuria: "Da opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene". E così è stato. Quest'anno infatti sarò proprio l'ex opinionista a guidare la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Ospite di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, ha commentato la bella notizia, specificando che anche se ne era a conoscenza da tempo non poteva dire nulla: "Sono molto felice e non mi sembra ancora vero. Non l'avrei mai detto. L'ho sperato, è un sogno che si avvera. Ho fatto due provini e l'ok definitivo è arrivato ieri". Tra i complimenti della conduttrice e degli ospiti in studio, Luxuria ha anche precisato: "Non ho fatto le scarpe a nessuna, anche perché non mi entrano quelle di Ilary. Io non decido il cast”.

La "nuova" Isola dei Famosi: via Alvin e Ilary Blasi

L'isola dei Famosi 2024 sarà una versione diversa rispetto alle edizioni precedenti. Finita "l'era Ilary Blasi", al suo posto subentrerà Vladimir Luxuria alla conduzione, veterana del programma, prima come concorrente e poi come opinionista. ancora in forse, per il momento, l'inviato in Honduras- che potrebbe non essere più Alvin- e gli opinionisti in studio. Chi prenderà adesso il posto di Vladimir Luxuria? L'operazione di rebrandig voluta da Piersilvio Berlusconi semberebbe a tutti gli effetti aver toccato anche i naufraghi.