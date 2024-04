La storia di Peppe di Napoli, il pescivendolo di Pianura. Dai social al ristorante fino ai programmi tv Il mondo dei Tiktoker napoletani si mescola alla tv nazionale: Peppe Di Napoli è un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi. Chi è il pescivendolo napoletano, star dei social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Peppe Di Napoli

Sono seguiti da centinaia di migliaia, in alcuni casi milioni di persone, i loro video macinano visualizzazioni su visualizzazioni: non è un caso, quindi, che anche la tv cominci ad interessarsi al fenomeno dei Tiktoker napoletani – e, più in generale, dei content creator sui social network. Ha sorpreso poco, dunque, l'annuncio – quello arrivato, sì, a sorpresa – che Peppe Di Napoli è un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi, il reality show di Mediaset ai blocchi di partenza questa sera, lunedì 8 aprile. Già da qualche giorno, infatti, Di Napoli era assente dai social (su TikTok vanta oltre 300mila followers), affidati alla gestione della moglie e della figlia. Ma chi è il pescivendolo di Pianura, passato dal banco del pesce alla prima serata su Canale 5?

Famoso il suo motto "a cascata", con il quale indica l'abbondanza e la qualità dei suoi prodotti, Peppe Di Napoli è noto anche per la sua peculiare barba, folta e molto scura e per una certa somiglianza che gli viene attribuita con il famoso chef Antonino Cannavacciuolo. Sposato con Brunella, il pescivendolo napoletano e la moglie hanno due figli: Aurora, poco più che ventenne – che, come detto, appare spesso nei suoi video – e Alessandro, adolescente.

Peppe Di Napoli, star dei social, dalla pescheria all'Isola dei Famosi

Classe 1973, 51 anni compiuti da poco, Peppe Di Napoli è originario del Rione Traiano, area tra Soccavo e Fuorigrotta, alla periferia Ovest di Napoli. Figlio e nipote di pescivendoli, comincia molto giovane a lavorare in pescheria insieme al padre. È grazie soprattutto all'esplosione di TikTok che comincia a farsi conoscere, diventando negli ultimi anni una vera e propria star del social cinese. La popolarità di Di Napoli si iscrive in quel filone, molto in voga, dei pescivendoli-star: nello stesso fazzoletto di terra, a Pianura, c'è anche Gennaro Di Napoli (un omonimo), titolare della pescheria "I Diamante del Mare", altro volto molto noto di TikTok.

In realtà, Peppe Di Napoli non è un volto completamente nuovo in televisione. Il 51enne napoletano è infatti il volto di "Do You Like Pesce?", trasmissione di Discovery+ nella quale insegna ricetta a base, ovviamente, di pesce.

Nel 2022 una bomba esplose fuori la pescheria di Peppe Di Napoli

Di Napoli, nell'estate del 2022, è stato anche protagonista di uno spiacevole fatto di cronaca: nel luglio di quell'anno, una bomba carta esplose all'esterno della sua pescheria-ristorante di Pianura. La deflagrazione danneggiò pesantemente la saracinesca e l'insegna della pescheria, che Di Napoli aveva trasformato, da poco tempo, anche in un ristorante.