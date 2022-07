Bomba alla pescheria di Peppe Di Napoli a Pianura: sfondate insegna e serranda Pianura: bomba nella notte alla pescheria di Peppe Di Napoli, il popolare commerciante reso famoso dai social network: “Mai avuto minacce”

© Foto Fanpage.it

A poche ore dal blitz di Pianura con gli arresti anti-camorra un nuovo fatto di cronaca scuote il quartiere della periferia Ovest di Napoli: nella notte di sabato 16 luglio poco dopo le 3 di mattina una bomba ha deflagrato l'ingresso della Pescheria di Peppe Di Napoli. Si tratta del commerciante napoletano reso notissimo e famoso grazie all'uso dei social network, (è quello del noto slogan "a cascata!") in cui pubblicizza in maniera colorita il pescato del giorno in vendita e le sue ricette.

Di recente Di Napoli è sbarcato anche in tv e non molti mesi fa allargato la propria attività aggiungendo alla pescheria anche un piccolo ristorante con una vistosa insegna a lampadine stile teatro Broadway con un menu ovviamente tutto a base di pesce.

Foto Fanpage.it ©

Fanpage.it ha potuto visionare filmati e foto e parlare con il titolare dell'esercizio commerciale che si è detto affranto: «Ho fatto denuncia, non ho mai avuto richieste strane o minacce. Io sto dalla parte della legalità. Hanno distrutto cassa, monitor, insegna, saracinesca. Hanno messo la bomba per danneggiarmi. Io non ho paura di niente, ma mi viene lo schifo di stare a Napoli. Io sto cercando di valorizzare il mio quartiere in ogni cosa che faccio. Ripeto: continuerò a lavorare perché non ho paura di niente».

Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine, al momento bocche cucite dagli inquirenti anche se è chiaro che si indaga anche guardando il quadro di questi ultimi giorni, con arresti nell'ambito di alcune drammatiche vicende di cronaca e un rimescolamento delle carte nei clan che controllano il territorio, spesso seminando terrore con atti intimidatori e "stese" notturne.

(ha collaborato Carmine Benincasa)