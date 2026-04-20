Allarme bomba al Tribunale di Napoli Nord ad Aversa: evacuato l’edificio

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno verificando la veridicità della segnalazione; in via precauzionale, il tribunale è stato evacuato.

La facciata del Tribunale di Napoli Nord ad Aversa

È stata una telefonata arrivata nella mattinata di oggi, lunedì 20 aprile, a mettere in moto il protocollo di sicurezza previsto in questi casi: un presunto allarme bomba al Tribunale di Napoli Nord ad Aversa, nella provincia di Caserta. E così, intorno alle 11, l'edificio è stato evacuato: magistrati, avvocati e personale amministrativo sono stati invitati ad uscire fuori, in via precauzionale, in attesa delle dovute verifiche. Sul posto, pertanto, sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per verificare la veridicità della segnalazione; con ogni probabilità, si è trattato di un falso allarme, ma i protocolli di sicurezza impongono che si facciano tutti gli approfondimenti necessari.

L'allarme bomba al Tribunale di Napoli Nord non soltanto ha provocato un comprensibile rallentamento dell'attività giudiziaria in corso; l'evacuazione dell'edificio, infatti, ha comportato la sospensione temporanea di tutti i dibattimenti e delle mansioni ordinarie del tribunale. L'episodio, inoltre, ha causato anche un notevole rallentamento della circolazione automobilistica nella zona, per consentire tutti i rilievi e gli accertamenti delle forze dell'ordine.