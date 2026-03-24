Epatite A, all’Asl Napoli 2 Nord vaccinazioni gratis, anche senza prenotazione per medici e persone fragili

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Per far fronte all'aumento dei casi di Epatite A che si sono registrati in Campania – soprattutto nella provincia di Napoli, ma negli ultimi giorni anche in quella di Caserta – le autorità competenti stanno adottando tutte le misure necessarie per contenere il contagio, come ad esempio le ordinanze, adottate da moltissimo Comuni della regione, che hanno vietato il consumo di frutti di mare crudi nei ristoranti. Le autorità sanitarie, inoltre, stanno in queste ore potenziando anche la campagna vaccinale per l'Epatite A: è il caso dell'Asl Napoli 2 Nord, l'azienda sanitaria locale che copre il territorio della provincia settentrionale di Napoli che, a partire da domani, mercoledì 25 marzo, ha potenziato la sua rete vaccinale: ci si potrà rivolgere sia presso le Unità Operativa Materno-Infantili (UOMI) che presso i centri vaccinali per adulti, la cui lista è consultabile sul sito dell'Asl, con gli orari di apertura.

"Nell'ottica di rafforzare la prevenzione sul territorio e proteggere le persone più vulnerabili, l'Asl Napoli 2 Nord comunica l'attivazione di nuove modalità organizzative per l'offerta vaccinale contro l'Epatite A. L'obiettivo è limitare la diffusione del virus e garantire un accesso rapido e capillare al servizio" ha reso noto l'Asl Napoli 2 Nord sul proprio sito e sui propri canali social.

Vaccinazione gratis, anche senza prenotazione per medici e persone fragili

L'azienda sanitaria locale rende noto che la vaccinazione contro l'Epatite A è gratuita ed è rivolta in particolare a categorie considerate più a rischio. In particolare:

operatori sanitari e socio-sanitari;

lavoratori del settore alimentare (bar, ristoranti, mense, mercati, vendita prodotti ittici);

persone con patologie, fragilità o condizioni di vulnerabilità;

bambini, specialmente se frequentano comunità o sono stati a contatto con casi conclamati.

Per tutte le categorie sopra indicate, come rende noto ancora l'Asl Napoli 2 Nord, non è richiesta nemmeno la prenotazione: basterà accedere ai centri vaccinali negli orari di riferimento. "Sono previste inoltre sedute aggiuntive in base alla richiesta e chiamate attive per i soggetti a rischio. La campagna coinvolge anche Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Farmacie aderenti" ha specificato l'Asl.