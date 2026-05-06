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Il negozio di alimentari è abusivo, ruba l’energia elettrica e vende cibo avariato: scatta il sequestro a Scampia

Blitz della Polizia Municipale di Napoli, che ha controllato numerose attività commerciali in città. Irregolarità sono state scoperte anche nel quartiere di Pianura.
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A cura di Valerio Papadia
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Controlli della Polizia Municipale di Napoli, in diverse attività commerciali della città, a tutela della salute dei consumatori: l'intervento più significativo è stato quello effettuato a Scampia, quartiere della periferia Nord di Napoli, dagli agenti della locale Unità Operativa, in collaborazione con i carabinieri della locale stazione, con il personale dell'Asl Napoli 1 Centro e i tecnici di Aber, Abc ed Enel. In una rivendita di generi alimentari, i poliziotti municipali hanno scoperto che l'attività era aperta senza le prescritte autorizzazioni, occupando abusivamente suolo pubblico e nel mancato rispetto della normativa sul ciclo dei rifiuti.

All'interno della rivendita, inoltre, sono stati trovati degli prodotti alimentari che l'Asl ha giudicato non idonei al consumo umano e che, per questo motivo, sono stati distrutti. Pertanto, alla fine del controllo, l'attività è stata sottoposta a sequestro preventivo, mentre il titolare è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per abuso edilizio, mutamento di destinazione d'uso, invasione di edifici e furto aggravato di energia elettrica; nei confronti dell'uomo sono state emesse sanzioni amministrative per un totale di 8.423 euro.

I controlli della Polizia Municipale hanno riguardato anche Pianura, quartiere della periferia orientale di Napoli: qui, gli agenti dell'Unità Operativa Soccavo hanno scoperto due attività abusive di vendita di ortofrutta e frutta secca. In entrambi i casi, i prodotti alimentari erano esposti agli agenti atmosferici e allo smog: nella prima attività sono stati sequestrati 3 quintali di merce, mentre nella seconda 10 chili; gli alimenti sono stati donati allo Zoo di Napoli.

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