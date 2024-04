video suggerito

Peppe Di Napoli all’Isola dei Famosi: il pescivendolo ‘a cascata’ nella nuova edizione di Luxuria Il pescivendolo ‘a cascata’ è uno dei naufraghi a sorpresa dell’Isola dei Famosi: ecco chi è Peppe Di Napoli e perché è famoso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Lo avevamo detto che l'Isola dei Famosi stava cercando un nome a sorpresa dal mondo dei tiktoker napoletani. Dopo aver vagliato diversi nomi e profili, la scelta da parte del format pronto a partire da lunedì 8 aprile su Canale 5 è ricaduta su Peppe Di Napoli, il pescivendolo ‘a cascata'. Per chi non conoscesse il personaggio: più di 200mila follower con la sua Pescheria Di Napoli e all'attivo già un format televisivo: "Do you like pesce?" per Discovery+. I suoi video sulla mercanzia del giorno, tra aragoste giganti rigorosamente locali, polpi veraci, cozze e vongole, ma soprattutto quando si passa nella sua cucina, tra ricette tradizionali e innovative, macinano decine di migliaia di visualizzazioni.

Chi è Peppe Di Napoli, dal banco del pesce a star dei social

"La semplicità e l'umiltà. Non è facile metterle insieme". Queste sono le caratteristiche migliori di Peppe Di Napoli stando alle sue parole rilasciate nell'intervista rilasciata a Fanpage.it, un anno fa. Peppe Di Napoli, pescivendolo da quattro generazioni, diventato anche ristoratore, che è diventato famoso grazie ai suoi video ironici in cui parla del suo pesce sui social. A dicembre scorso, Peppe Di Napoli ha aperto una delle pescherie più grandi del paese, gode di grande popolarità anche all'estero con una platea di turisti che si organizza per andare a mangiare appositamente da lui, durante la visita a Napoli. A Fanpage.it aveva detto: "Semplicità e umiltà sono due cose che non vanno quasi mai di pari passo. Un'altra persona, oggi al mio posto, probabilmente avrebbe perso una delle due cose. Io ce le ho ancora". Con queste carte da giocare, proverà a superare le difficili prove che ci saranno all'Isola dei Famosi.

I naufraghi dell'Isola dei Famosi

Il cast completo dell'Isola dei Famosi, edizione che sarà condotta da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti e Eleonoire Casalegno inviata dall'Honduras, è formato da: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.