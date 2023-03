Do you like Pesce? è il titolo del nuovo format di Peppe Di Napoli, lo chef “a cascata” Peppe Di Napoli che da star dei social ora è pronto a diventare star della tv con il nuovo format “Do you like Pesce?”. Da sabato 18 marzo alle 17.45 e in streaming su Discovery+.

La faccia da Mangiafuoco, la verve ironica, il suo pesce freschissimo lo hanno reso brevemente uno dei pescivendoli più famosi del web. È Peppe Di Napoli che da star dei social ora è pronto a diventare star della tv con il nuovo format "Do you like Pesce?". Concorrenti stranieri si sfidano a colpi di pesce e a giudicarli ci sarà proprio lui, il proprietario della Pescheria di Napoli di Pianura. Pescivendolo da quattro generazioni, oggi anche ristoratore, Peppe Di Napoli ha più di 1.2 milioni di follower solo sulla sua pagina Instagram. Il format partirà da sabato 18 marzo alle 17.45 e in streaming su Discovery+.

Il format

In questo nuovo programma, Peppe Di Napoli darà lezioni di cucina a diversi stranieri che vivono in Italia: ogni puntata avrà come protagonisti due concorrenti che accetteranno di mettersi alla prova per vincere il titolo di Peppe’s Friend. I due si dovranno mettere alla prova con la scelta degli ingredienti direttamente in pescheria, la lavorazione delle materie prime e l’apprendimento della lezione di Chef Peppe che, armatosi di pazienza, simpatia e ironia li guiderà nella realizzazione del piatto del giorno. Alla fine sarà proprio Peppe Di Napoli a giudicarli e decidere se potranno sedersi a tavola con lui e gustare le ricette che hanno preparato insieme, oppure se rispedirli in cucina… a lavare i piatti.

Chi è Peppe Di Napoli

Peppe Di Napoli è un pescivendolo da quattro generazioni, diventato anche ristoratore, che è diventato famoso grazie ai suoi video ironici in cui parla del suo pesce sui social. A dicembre, Peppe Di Napoli ha aperto una delle pescherie più grandi del paese, gode di grande popolarità anche all'estero con una platea di turisti che si organizza per andare a mangiare appositamente da lui, durante la visita a Napoli. A Fanpage.it aveva raccontato il suo segreto: "Semplicità e umiltà sono due cose che non vanno quasi mai di pari passo. Un'altra persona, oggi al mio posto, probabilmente avrebbe perso una delle due cose. Io ce le ho ancora".