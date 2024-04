video suggerito

Peppe Di Napoli, l'Isola ti sbianca: i primi effetti della vita da naufrago sulla star dei social

Peppe Di Napoli è già uno dei più amati e discussi protagonisti dell'Isola dei Famosi 2024. Il patron della Pescheria Di Napoli, vera star dei social, dopo sette giorni di permanenza rischia già l'addio perché in nomination. Le previsioni lo ritengono comunque saldamente padrone del suo destino e distante dall'eliminazione che, stando ai bookmaker, dovrebbe arrivare per Luce Caponegro, in nomination per la seconda volta consecutiva. Peppe Di Napoli è favorito a superare indenne questa prima nomination anche grazie a una serie di dinamiche che è stato in grado di innescare, tra confronti senza troppi giri di parole e messaggi accorati inviati all'amata moglie: "Con lei è sempre il primo giorno".

Il cambiamento repentino di Peppe Di Napoli: la barba è già più bianca

Un grande classico che fa parte del racconto dei naufraghi sull'Isola dei Famosi è il confronto ‘prima‘ e ‘dopo‘ che lo stesso programma è solito fare, ma solo a una settimana dalla fine, quando fa guardare in uno specchio i naufraghi. In questo caso, giochiamo d'anticipo anche perché il cambiamento su Peppe Di Napoli appare già notevole: la barba, per esempio, curatissima e nero corvino sta già cominciando a mostrare gli inevitabili segni di ricrescita. Di questo passo, vedremo presto Peppe Di Napoli sale e pepe e poi al naturale. Anche fisicamente, il cambiamento appare chiaro: il naufrago era arrivato sull'Isola dei Famosi già con numerosi chili in meno rispetto a quello che abbiamo visto sui social e sta proseguendo nel perdere peso. L'unica cosa che resta intatta, per adesso, è il sorriso.

Come un bronzo di Riace, o meglio di Pianura. Peppe Di Napoli in un momento di relax durante l'Isola.

Il messaggio d'amore per la moglie

Tra i momenti che hanno portato Peppe Di Napoli meritevole delle attenzioni degli spettatori, c'è sicuramente il messaggio d'amore per sua moglie. Nel corso di un dialogo con Luce Caponegro, Peppe Di Napoli ha spiegato di essere ancora innamorato di sua moglie: "La sposerei altre due milioni di volte". Poi ha aggiunto: "Cambia tutte le settimane i capelli, è sempre più bella. Solo a pensarla mi viene un nodo in gola. Dopo trentatré anni insieme, ogni giorno è sempre il primo giorno. Non ci siamo mai divisi un solo giorno. Quando sono partito, lei ha pianto tutto il tempo. Trovare un amore così è molto difficile".