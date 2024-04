video suggerito

Peppe Di Napoli fuori dall’Isola dei Famosi: “Abbandono il programma per problemi fisici” Peppe Di Napoli rompe il silenzio sui social dopo la notizia sulla scelta di ritirarsi dall’Isola dei Famosi: “Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia. Grazie Napoli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri l'Isola dei Famosi, iniziato da sole poche settimane, ha perso un altro concorrente. Dopo il ritiro di Tonia Romano e l'esclusione di Francesco Benigno, anche Peppe Di Napoli ha deciso di rientrare in Italia, nella sua Napoli. Con un post social, il programma ha comunicato ai telespettatori la scelta del naufrago prima di mostrare un video nel quale lui stesso spiega: "Sono stanco, non ce la faccio più". Poche ore fa Peppe Di Napoli ha aggiornato i suoi profili personali social per aggiungere: "Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma".

Le prime parole di Peppe Di Napoli dopo il ritiro

Peppe Di Napoli con un post su Instagram ha ringraziato i fan per il supporto dato fino ad ora nella sua breve ma intensa avventura in Honduras. Ha poi spiegato di aver avuto un problema fisico che lo ha costretto a ritirarsi:

Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia. Grazie Napoli. E Grazie all'immenso staff di Mediaset Infinity Benijay Italia, un'esperienza che porterò sempre con me.

L'annuncio dell'Isola e cosa succede ora al televoto

"Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi": con queste parole ieri il profilo social del reality ha comunicato l'inaspettata decisione del naufrago napoletano. Lo stesso era finito al centro delle nomination e quindi al televoto con Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye: per questo motivo anche per questa volta il televoto è stato annullato. Il sistema di votazione si era fermato già nella scorsa puntata (in onda giovedì 18 aprile) a seguito dell'esclusione di Francesco Benigno, concorrente squalificato a seguito di "comportamenti non consoni e vietati dal regolamento del programma". Il naufrago ha smentito la versione data del programma riguardo il suo addio in Honduras parlando di una richiesta di ritiro forzata derivata dall'offerta di soldi da parte della produzione, prima che Vladimir Luxuria chiarisse: "Non mostriamo le immagini, dovrebbe ringraziarci".