Francesco Benigno fuori dall'Isola: "Volevano costringermi a ritirarmi, mi hanno offerto soldi" Francesco Benigno ha rotto il silenzio su Instagram dopo il comunicato Mediaset che annuncia la sua squalifica dall'Isola dei Famosi. "Tutto falso. Mi hanno costretto a lasciare l'Isola e mi hanno minacciato. Io non ho colpe, dicono che hanno delle immagini forti, e io gli ho detto di mandarle in onda".

A cura di Gaia Martino

Francesco Benigno rompe il silenzio su Instagram dopo il comunicato Mediaset che ha annunciato la sua esclusione dall'Isola dei Famosi. L'ormai ex naufrago ha smentito quanto rivelato nella nota diffusa dal programma: "La notizia riguardo al mio ritiro è una MENZOGNA. Mediaset mi voleva costringere a ritirarmi mentendo spudoratamente. Questa è tutta la verità".

Le parole di Francesco Benigno

Francesco Benigno con un video ha detto la sua riguardo la sua esclusione dall'Isola dei Famosi. Dopo il comunicato Mediaset, il naufrago con un video ha spiegato di essere stato prelevato improvvisamente da Playa Espinada dopo aver avuto una lite verbale con un compagno di avventura.

Sono stato prelevato ieri dall'Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti. Sono stato prelevato con una scusa, dicevano che dovevano parlarmi. Mi hanno portato nel resort, accanto all'Isola, comunicandomi che dovevo lasciare il programma perché c'è qualcosa che, a loro dire, io avrei fatto. I poteri forti di Mediaset hanno deciso che devo essere eliminato. Non sanno darci, però, una spiegazione.

Benigno ha proseguito sostenendo di aver ricevuto offerte in denaro per lui e per la moglie: "Ci hanno fatto delle proposte in denaro a me e a mia moglie per non chiederci penali, questo è strano. Se avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali, non fai una proposta in denaro, dicendomi di non pagare le penali" ha continuato. Il naufrago ha spiegato che la redazione gli avrebbe chiesto di fare un video nel quale avrebbe dovuto dire: "Mi ritiro perché mi manca mia moglie".

Sono agguerrito, carico, ho tanta voglia di vincere. La vincerei questa Isola se qualcuno mi desse spiegazioni su questa vicenda. Dicono che hanno delle immagini forti, e io gli ho detto di mandarle in onda. Ma non ci sono, sono scuse. Non ci sono quelle tre cose che ti fanno squalificare come la bestemmia, l'ingiuria o frasi omofobe o liti con le mani.

"Mi stanno minacciando, vogliono che io prenda un volo per l'Italia subito"

Francesco Benigno ha continuato con il suo racconto: "Ora sono qui nel resort, mi minacciano da ieri sera, dicono che devo prendere un volo oggi contro la mia volontà, senza avere colpe, perché altrimenti loro non mi pagheranno più volo, albergo, eccetera. Vorrei che mandassero in onda le immagini che ritengono forti". Ha poi concluso invitando il programma ad ascoltare le testimonianze di tutti coloro che erano presenti durante la lite in Honduras: "Se in puntata si inventeranno qualcosa, che almeno facciano una domanda a Daniele, presente durante la discussione".