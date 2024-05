video suggerito

Daniele Radini Tedeschi si è ritirato dall’Isola dei Famosi 2024 Daniele Radini Tedeschi si è ritirato dall’Isola dei Famosi. Con un post pubblicato sui canali social del programma è stata resa pubblica la decisione del naufrago di abbandonare l’Honduras. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

88 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con un post pubblicato sui profili social, l'Isola dei Famosi ha comunicato che Daniele Radini Tedeschi ha abbandonato il reality. "L’esperienza di Daniele Radini Tedeschi si è conclusa e, per tale motivo, non farà più ritorno in Playa" si legge. Il motivo dell'abbandono non è stato ancora svelato, ma nell'ultima puntata andata in onda lo scorso 30 maggio il naufrago aveva spiegato di aver accettato di partecipare al programma per distrarsi dal dolore che stava provando nella vita di tutti i giorni.

Non è un'edizione fortunata quella in corso. A pesare non solo i dati di ascolto poco incoraggianti, anche un particolare ‘fuggi fuggi' generale tra i concorrenti. Già diversi naufraghi scelti all'inizio del programma hanno, infatti, abbandonato l'Honduras. Dopo Tonia Romano e Peppe Di Napoli, anche Pietro Fanelli si è ritirato la scorsa settimana: "Mi stavo ammalando" ha spiegato sostenendo di essersi sentito come "chiuso in una prigione". Anche Francesco Benigno ha salutato l'Honduras a metà aprile dopo essere stato escluso per lo scontro con Artur Dainese.

Cosa aveva detto Daniele Radini Tedeschi nell'ultima puntata

Dopo essersi assentato per alcuni accertamenti, Daniele Radini Tedeschi nell'ultima puntata dell'Isola andata in onda aveva fatto rientro in Playa. Durante un battibecco con Sonia Bruganelli aveva già accennato le sue intenzioni di voler abbandonare il programma. Poi aveva aggiunto: "Ho deciso di venire qui in un periodo cupo della mia vita. Ho usato il termine vacanza perché per me è come una sbornia. Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore della mia vita reale. Spero che si concluda al più presto questa esperienza per poter tornare al mio dolore. È semplicemente questo. Io sono un vinto che tornerò a essere un vinto. Ci sono delle ragioni che mi portano a voler tornare nel mio dolore".