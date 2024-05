video suggerito

Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli vola dai naufraghi: "Arrivo Honduras" Sonia Bruganelli in partenza per l'Honduras. L'opinionista è diretta all'Isola, probabilmente per risollevare le sorti del reality show che, in queste settimane, non sta brillando come ci si sarebbe aspettati.

A cura di Ilaria Costabile

Sonia Bruganelli è in viaggio per l'Honduras. Lo si evince da una foto, pubblicata su Instagram, in cui l'opinionista di trova in aereo, ovviamente si tratta di un jet privato, che la porterà direttamente sull'Isola dai naufraghi. Sembra si tratti di una missione per salvare le sorti del reality show che, almeno dalle ultime puntate, non sembra godere di ottima salute, compresa quella dei concorrenti che, in più d'uno, si sono ritirati.

Il volo di Sonia Bruganelli

Volo in aereo seduta su una poltrona che sembra essere particolarmente comoda, bicchiere di champagne per accompagnare il viaggio e riviste per ingannare il tempo, queste sono le ore che separano Sonia Bruganelli dall'arrivo in Honduras, dove con molta probabilità incontrerà i concorrenti di questa edizione per far loro una bella strigliata. In realtà non è chiaro il motivo per cui l'opinionista sia partita alla volta dell'Isola, fatto sta che in vista della puntata di lunedì 6 maggio, la sua presenza sulle spiagge candide del Mar dei Caraibi, è più che certa, non resta che aspettare la messa in onda per capire quale sarà la sua missione.

Come sta andando l'Isola dei Famosi 2024

In effetti questa edizione dell'Isola dei Famosi non sembra destinata a brillare. Gli ascolti non sarebbero soddisfacenti per la rete, abituata ai numeri del Grande Fratello che, comunque, tra alti e bassi, è riuscito a sostenere un'intera stagione tv, ma stando alle ultime puntate i dati continuano ad essere in calo. Le ultime notizie, d'altronde, confermerebbero l'andamento piuttosto altalenante dello show, dal doppio appuntamento si è passati ad un solo giorno settimanale, non più il lunedì, ma probabilmente il martedì, ma sono state confermate le quattro settimane alla chiusura del reality, che quindi dovrebbe chiudersi il prossimo 4 giugno. Secondo indiscrezioni, però, si starebbe valutando anche una chiusura anticipata. Intanto, dopo l'ennesima defezione, si cercano nuove reclute, prima che tra un'eliminazione e un addio per motivi di salute, l'isola diventi deserta.