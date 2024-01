Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi al posto di Ilary Blasi, via anche Alvin: come cambia il reality Vladimir Luxuria sarebbe il nuovo volto alla conduzione dell’Isola dei Famosi 2024 al posto di Ilary Blasi. Fanpage.it apprende che oltre alla conduttrice, anche lo storico inviato del programma, Alvin, non sarebbe stato riconfermato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

L'Isola dei Famosi tornerà su Canale 5, ma in una veste completamente nuova. Secondo le prime voci lanciate da Dagospia, sarebbero già state registrate due puntate pilota del reality condotte da Vladimir Luxuria che, quindi, sarebbe stata scelta come nuovo volto del programma. Fanpage.it apprende che, al momento, non sarebbero state fatte registrazioni, ma la rotta sarebbe quella di confermare l'ex opinionista alla conduzione, tanto che anche Alvin non sarebbe stato riconfermato come inviato dello show.

Vladimir Luxuria alla conduzione dell'Isola dei Famosi

Un cambio di rotta, quindi, quello che vede Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi, nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Le indiscrezioni sul programma stavano circolando già da diverse settimane, lanciate sempre su Dagospia a firma di Giuseppe Candela, ma sebbene l'opinionista contattata da Fanpage all'inizio dell'anno avesse smentito questa ipotesi, sembrerebbe che l'operazione di rebranding voluta da Piersilvio Berlusconi abbia toccato anche il reality con protagonisti i naufraghi. Sebbene Banijay (casa di produzione del programma ndr.) pare protendesse per riconfermare l'iconica conduttrice dello show, visto anche il momento di clamore creatosi attorno alla sua figura, a conti fatti sembra che Luxuria abbia avuto la meglio.

Alvin via dall'Isola dei Famosi

Al momento sarebbero ancora in forse opinionisti e l'inviato di questa edizione. Alvin, storico compagno d'avventura di Ilary Blasi, non risulterebbe tra i nomi confermati per questa nuova avventura hondurena, sebbene abbia dimostrato in questi anni, con più di cinque stagioni dell'Isola alle spalle, di ricoprire alla perfezione quel ruolo. D'altronde, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, era stato proprio Piersilvio Berlusconi a tesserne le lodi, paventando anche la possibilità di affidargli, in futuro, un programma in solitaria, cosa che al momento non sembrerebbe però rientrare nei piani televisivi almeno della prossima primavera.

Il documentario Unica e Blasi ospite a Verissimo

Tra le ipotesi che erano state avanzate attorno alla decisione di non confermare Blasi come padrona di casa dello show di Canale 5, era stata sollevata quella di una presunta frizione con Mediaset dopo l'uscita del documentario Unica, su Netflix. La conduttrice, infatti, per sancire un riavvicinamento con l'emittente, aveva scelto il salotto di Silvia Toffanin per parlare, in maniera piuttosto franca, del comportamento del suo ex marito, difendendo anche i suoi attacchi di gelosia, che tanto avevano fatto discutere nel documentario sulla nota piattaforma streaming. Anche la seconda ospitata di Ilary Blasi a Verissimo, dopo l'intervista di Cristiano Iovino al Messaggero, in cui si sovverte il racconto che l'ex letterina ha affidato al documentario sul suo conto, sarebbe da intendersi come una sorta di "risarcimento" dopo Unica.