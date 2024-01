Luxuria condurrà l’Isola dei famosi, a Fanpage.it: “Felice di restare opinionista con Ilary Blasi” Dopo l’indiscrezione di Dagospia, secondo cui potrebbe essere Luxuria a prendere il posto di Ilary Blasi al timone dell’Isola dei famosi, l’opinionista smentisce. “Niente di vero, sarò felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi”, ha dichiarato a Fanpage.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Risale a pochi minuti fa l’indiscrezione di Dagospia secondo cui Vladimir Luxuria si preparerebbe a fare un salto di qualità all’Isola dei famosi: da opinionista, peraltro pluriapprezzata dal pubblico e dagli addetti ai lavori, a conduttrice al posto di Ilary Blasi. Un’ipotesi suggestiva anche alla luce dei recenti trascorsi che avevano visto la ex moglie di Francesco Totti affidare a Netflix la sua esclusiva circa la fine del suo matrimonio con il documentario “Unica”. Ma secondo la diretta interessata, l’ipotesi di un avvicendamento con Blasi non corrisponderebbe al vero. “Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi”, ha dichiarato a Fanpage.it. Quindi ha aggiunto divertita: “Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta”.

Come Luxuria, anche Mediaset nega il cambio ai vertici dell’Isola dei famosi

A rafforzare la smentita di Luxuria anche fonti vicine a Mediaset che a Fanpage.it fanno sapere che il cambio al vertice dell’Isola dei famosi, con l’opinionista pronta a prendere il posto di Ilary Blasi, sarebbe “un’ipotesi che ha zero credibilità”. Niente di fatto dunque. Se Ilary Blasi dovesse essere infine sostituita, non sarà Luxuria a prendere il suo posto.

Piersilvio Berlusconi a dicembre: “Vorremmo continuare con Ilary Blasi”

Va aggiunto che era stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi, in conferenza stampa lo scorso novembre, a rendere nota l’intenzione di proseguire con l’Isola dei famosi lasciando Ilary Blasi alla conduzione. “L’intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo”, aveva fatto sapere l’amministratore delegato Mediaset, per poi aggiungere: “Dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere”. Ilary, quindi, resterebbe salda al timone della sua Isola anche in vista della prossima edizione.