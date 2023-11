Pier Silvio Berlusconi conferma Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: “Non ci sono motivi per farlo senza lei” L’amministratore delegato di MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi, ha espresso la soddisfazione della rete per Ilary Blasi come conduttrice e ha pertanto confermato l’intenzione di continuare a lavorare con lei.

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Isola dei Famosi è pronta a fare il suo ritorno sul palinsesto televisivo, con la prevista partenza in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. Secondo quanto dichiarato da Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con la stampa, Ilary Blasi dovrebbe essere ancora una volta al timone del format Banijay: "Non abbiamo motivi per non farlo". Dopo le vicende dell'ultimo anno, arriva la conferma del patron di Mediaset che ha anche commentato il recente successo Netflix della conduttrice, rivelando di non averlo visto: "Un documentario su divorzio e corna, vi prego. Che poi, povera Ilary".

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

L'amministratore delegato di MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi, ha espresso la soddisfazione della rete per Ilary Blasi come conduttrice e ha pertanto confermato l'intenzione di continuare a lavorare con lei. Tuttavia, Berlusconi ha sottolineato che occorre ancora discuterne con la conduttrice prima di prendere una decisione definitiva.

L'Isola dei famosi è in palinsesto, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l'intenzione, ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere.

La reazione al documentario di Ilary Blasi

Il documentario Unica è saldamente in cima ai contenuti più visti su Netflix. Ma, alla domanda se avesse visto anche lui il docufilm, Berlusconi ha replicato: "No. Un documentario su divorzio e corna vi prego. Che poi, povera Ilary. Ognuno vive le proprie questioni personali, soprattutto quel tipo di vicende, che ahimè sono sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone".