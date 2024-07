Isola dei Famosi non sarà cancellata ma Pier Silvio Berlusconi vuole una rivoluzione: “Valuteremo chi la condurrà”

video suggerito

Nel corso della Presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2025, Pier Silvio Berlusconi ha parlato del futuro dell'Isola dei famosi. Il reality sembrava ormai giunto al capolinea tra ascolti insoddisfacenti e concorrenti non in grado di catturare l'interesse del pubblico. A quanto pare, però, il programma – dopo una serie di riflessioni – tornerà in onda. Pier Silvio Berlusconi ha spiegato perché.

Pier Silvio Berlusconi conferma L'Isola dei famosi

Pier Silvio Berlusconi, come già fatto in passato, ha ribadito che in Spagna il format dell'Isola dei famosi continua ad avere successo. Non è detto che in Italia non possa tornare a essere un programma seguito. Occorre però fare delle modifiche, anche drastiche se necessario. Berlusconi ha spiegato:

Noi siamo convinti che sia un format che possa ancora dare e fare bene. In Spagna, sulla nostra Telecinco, ha ottenuto anche in questa edizione degli ottimi risultati. In Italia, non da quest’anno, siamo onesti da alcune stagioni, c'è un po’ di stanca, aspettiamo un’evoluzione, speriamo anche profonda, da parte degli autori, per poi valutare anche a chi affidare la prossima conduzione.

A giugno si era detto insoddisfatto dal reality condotto da Vladimir Luxuria

In una conferenza stampa tenutasi a Cologno Monzese lo scorso giugno, Pier Silvio Berlusconi aveva dichiarato apertamente di non ritenersi soddisfatto dell'edizione dell'Isola dei famosi 2024 condotta da Vladimir Luxuria:

L’Isola dei Famosi di quest’anno non è stata un’edizione particolarmente fortunata, ci sono state delle cadute di stile. Mi sarei aspettato delle storie un po’ più profonde da raccontare. Alla base de L’Isola dei Famosi c’è la sopravvivenza, la fame, le difficoltà e mi sembra che questo sia mancato onestamente. Non penso sia un formato arrivato alla frutta, in Spagna facciamo grandi risultati: è stato sbagliato il cast.