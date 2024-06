video suggerito

Pier Silvio Berlusconi: “L’Isola non mi soddisfa. D’Urso agli ascolti non mi manca, De Filippi resta con noi” “Il lavoro fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, il lavoro sull’Isola dei famosi no”, è quanto dichiarato dall’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in conferenza stampa a Cologno Monzese per bilancio fine stagione. Su mancanza di Barbara D’Urso: “Agli ascolti no, ma mai avuto nulla contro di lei”. Maria De Filippi corteggiata da Discovery: “Le hanno fatto un’offerta importante ma ha deciso di stare con noi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Il lavoro fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, il lavoro sull'Isola dei famosi non mi soddisfa. Ci sono state cadute di stile per concorrenti scelti male", è quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in conferenza stampa a Cologno Monzese per bilancio fine stagione. "Non c'è una nuova linea editoriale per i reality a Mediaset e soprattutto la parola trash, tanto usata, non mi piace e non mi appartiene", ha proseguito, "ho visto alcune puntate dell'edizione scorsa del Grande Fratello e ho trovato che ci fossero degli eccessi che volevano dire mancanza di rispetto tra i concorrenti e nei confronti del pubblico".

Il flop de L'Isola dei Famosi 2024: "Sbagliato il cast"

Sugli ascolti deludenti de L'Isola dei Famosi 2024, Pier Silvio Berlusconi esprime la sua opinione spiegando cosa pensa abbia contribuito a questo flop: "L’isola dei Famosi di quest’anno non è un’edizione particolarmente fortunata. Mi sarei aspettato delle storie un po’ più profonde da raccontare. Alla base dell’Isola dei Famosi c’è la sopravvivenza, la fame, le difficoltà, e mi sembra che questo sia mancato onestamente. Non penso sia un format arrivato alla frutta, in Spagna facciamo grandi risultati. È stato sbagliato il cast".

Su Vladimir Luxuria alla conduzione: "Scelta che rifarei"

Sulla conduzione di Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi: "È una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo". E ancora, in merito al commento critico di Luxuria contro l'azienda, successivamente chiarito dalla stessa conduttrice, in collegamento online con la Sdl di Sonia Bruganelli: "Mi hanno raccontato qualcosa ieri sera alle dieci mentre uscivo dall'ufficio, ma personalmente non ho letto niente. Però conosco Vladimir Luxuria e conosciamo bene il mondo dei social. Assolutamente non potrei avere nessun tipo di negatività nei confronti né di Luxuria né di Sonia Bruganelli‘‘.

Spazio alla nuova linea editoriale anti-trash, termine a lui inviso, e sulla scelta di un eccesso di zelo nel ripulire L'Isola fino a snaturarla: "La nuova linea editoriale si traduce in ‘non scegliamo concorrenti per fare casino ma scegliamo dei concorrenti con delle storie. Magari non professionisti dei reality e non solo influencer che fanno qualunque cosa per avere un po' di visibilità in più. Ma un reality deve essere un reality. Per esempio la scelta di non far vedere tutto dell'Isola dei Famosi mi ha visto in disaccordo". Ad ogni modo, sul tema, "nessun passo indietro, io difendo la linea del rispetto".

Maria De Filippi e l'offerta di Discovery: "Resta con noi"

Punta di diamante dell'azienda resta Maria De Filippi: "È unica nel panorama della tv, è vero che Discovery ha fatto un'offerta decisamente importante ma Maria ha deciso di stare con noi e lo considero un pezzo importantissimo di Mediaset". "Poi nella vita mai dire mai", ha aggiunto, "ma il rapporto che c'è con Maria, che ringrazio, è un rapporto veramente solido, professionalmente e umanamente".

Barbara D'Urso fuori Mediaset: "Mai avuto nulla contro di lei"

A Pier Silvio Berlusconi a un certo punto viene chiesto avesse in quale modo avvertito la mancanza di Barbara D’Urso durante questi mesi di lontananza dopo la scadenza del contratto di dicembre e la scelta di non rinnovarla: “Dal punto di vista degli ascolti no. Ma non lo dico contro D’Urso , lo dico in maniera assolutamente oggettiva. Dal punto di vista personale, devo dire la verità, non ho e non ho avuto nulla contro Barbara. Mi spiace sia diventato un caso così scritto e chiacchierato, è stata una normale scelta televisiva ma le auguro tutto il bene”.