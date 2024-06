Isola, Luxuria: “Non sono stupida, so che gli ascolti sono stati deludenti, ma ricevo anche complimenti”

Vladimir Luxuria ha ripercorso la sua esperienza al timone dell'Isola dei famosi 2024. Dagli ascolti deludenti all'attacco gratuito di Fabrizio Corona, la conduttrice si è raccontata nel corso di un'intervista rilasciata al programma Turchesando condotto da Turchese Baracchi.

L'Isola dei famosi 2024 ha deluso anche Pier Silvio Berlusconi. Vladimir Luxuria ha commentato gli ascolti registrati dal reality. Ha spiegato che al netto dei numeri indicati da spettatori e share, traccia un bilancio positivo perché questo progetto le ha permesso di crescere:

Io sono molto contenta del lavoro che ho fatto. Ho imparato tantissimo. Ho lavorato con dei professionisti alle riunioni per costruire il programma, credo di essere cresciuta tantissimo. Per me è un bilancio positivo. Le critiche ci possono stare, ma ti assicuro che quando vado in giro per strada le persone mi fanno i complimenti per la professionalità e l’eleganza. Sai, non tutti la pensiamo allo stesso modo. Poi gli ascolti non sono stati soddisfacenti e sono la prima persona ad ammetterlo, mica sono stupida che faccio finta di niente.