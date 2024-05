video suggerito

Fabrizio Corona attacca Luxuria: “Uomo vestito da donna”, la replica della conduttrice dell’Isola Vladimir Luxuria, conduttrice dell’Isola dei famosi, risponde all’attacco omofobo di Fabrizio Corona che aveva criticato la scelta di Mediaset di affidarle la conduzione del reality show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Vladimir Luxuria risponde all’attacco omofobo di Fabrizio Corona che aveva aspramente criticato la scelta di Mediaset di affidarle la conduzione dell’Isola dei famosi. In occasione di un intervento tenuto durante il podcast Gurulandia, Corona si era schierato senza mezzi termini dalla parte opposta a quella di Vladimir, conduttrice che ha sostituito Ilary Blasi al timone del reality show di Canale5.

L’attacco di Fabrizio Corona a Vladimir Luxuria

L’attacco nei confronto di Luxuria è arrivato mentre Corona commentava la decisione dei vertici Mediaset di affidare a Luxuria l’edizione in corso dell’Isola: “Ai tempi ho parlato con chi si occupa della produzione de L’Isola dei Famosi in Mediaset ed era disperato per la scelta di Pier Silvio Berlusconi che voleva fare un provino a Vladimir Luxuria per capire se poteva essere un ipotetico conduttore”. Dopo avere denigratoriamente declinato al maschile il termine “conduttrice”, l’imprenditore ha proseguito:

Qui non ci sono idee politiche, di pensieri, di filosofia, questa roba di diritti LGBTQIA+, questa roba che tutto deve essere politicamente corretto, che due uomini possano avere figli, che gli omosessuali si sposano e tutta sta roba qua. Ma come ca**o fai a far condurre a un uomo vestito da donna, perché ha il pise**o, un reality su Canale5 che guardano le famiglie. Un uomo col pise**o truccato con le te**e finte vestito da donna. Io lo guardo e mi sento male. Poi ci aggiungi un cast del genere e due opinionisti del genere…Hanno provato tutti i giorni a spostare la messa in onda de L’Isola dei Famosi, ha fatto il 12% di share, mai toccato un risultato così. Noi Mediaset non la guarderemo più se volete fare il politicamente corretto.

Vladimir Luxuria risponde a Fabrizio Corona

Vladimir, appreso il giudizio di Corona, ha deciso di rispondergli pubblicamente utilizzando il medesimo tono: “Sarei messa male se accettassi lezioni di vita da Fabrizio Corona”. Un giudizio secco e tagliente, decisamente meno articolato di quello che la conduttrice aveva riservato a Francesco Benigno in una situazione simile.