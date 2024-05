Vladimir Luxuria replica agli insulti transfobici di Francesco Benigno: “Offese che mi fanno male” Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, la conduttrice dell’Isola dei famosi Vladimir Luxuria replica agli insulti transfobici di Francesco Benigno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Vladimir Luxuria, conduttrice dell’Isola dei famosi, replica con un video pubblicato sul suo profilo Instagram agli insulti transfobici ricevuti da parte di Francesco Benigno, attore squalificato dopo una lite con Artur Dainese. La professionista ha atteso qualche giorno prima di esporsi e rispondere alle volgari contestazioni delle quali era stata oggetto.

Il video di Vladimir Luxuria

“Quando si è in una posizione di grande esposizione, quando si conduce una trasmissione televisiva, è chiaro che ci sono le critiche e bisogna saperle accettare. Fa parte del pacchetto, no? Anche quando sono dure, anche quando non è facile. Bisogna saperle accettare”, dichiara Luxuria nell’apertura del video pubblicato sul suo profilo, “Ma gli insulti no, caro signor Benigno. Io gli insulti non li accetto. Io ho 58 anni, di insulti ne ho sentiti tanti nella mia vita. Mi sono costruita una corazza. Eppure non è facile. Ancora oggi, certe offese mi fanno male. Ho deciso di non farci l’abitudine, di reagire ogni volta e lo faccio anche questa volta. Lo faccio per me, lo faccio per le persone che mi vogliono bene, per le persone come me. Lo faccio per tutte le persone che credono nel rispetto e nella civiltà”. Vladimir ha quindi biasimato l’atteggiamento tenuto dell’ex naufrago dopo la squalifica alla luce della sua storia professionale:

Perché, signor Benigno, lei è andato ad attaccare la cosa più preziosa che ho: la mia identità, la mia dignità. E questo non glielo permetto. Proprio lei che deve la sua popolarità a un film bellissimo, Mery per sempre, con Michele Placido e la straordinaria Alessandra Di Sanzo. Film che tra le varie tematiche toccava anche il tema della transfobia. Adesso lei scrive quelle cose contro di me? Capisco che è a corto di argomenti. Avrei potuto dire queste cose in televisione con un mezzo potente. Le avrei dato anche la soddisfazione di essere citato in televisione, di avere la sua visibilità. E invece no, lo faccio ad armi pari: così come lei mi ha insultato pesantemente sui social, io rispondo con pacatezza sui social. Perché ho maturato una convinzione nella mia vita, che le persone che insultano non stanno definendo le persone che vengono insultate, ma stanno definendo se stesse. E a leggere quelle cose così volgari, così poco cristiane sul mio conto lei ha definito che tipo di uomo è.

Vladimir Luxuria non denuncerà Francesco Benigno

Infine, la conduttrice dell’Isola comunica che non procederà sotto il profilo legale nei confronti di Benigno: “Non ho mai denunciato nessuno e so che se la denunciassi probabilmente potrei spillarle dei soldi. Ma non lo faccio, soprattutto nel rispetto di tuo figlio, perché so che la situazione economica non è florida e non mi va di far pagare a lui cose nelle quali non c’entra nulla. Il mio unico avvocato sarà, come sempre, la mia coscienza. E adesso, caso signor Benigno, lei potrà scrivere quello che vuole sui social. Per me cala il silenzio”.