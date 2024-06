video suggerito

Luxuria: “Se ho fatto le scarpe a Ilary Blasi? Non l’ho manco chiesto di condurre, sono stati loro” Vladimir Luxuria rivela di non essersi proposta per sostituire Ilary Blasi alla guida dell’Isola dei famosi. “Le ho fatto le scarpe? Ma se non ho manco chiesto di condurre!”, si è lasciata sfuggire divertita la padrona di casa del reality, rivelando l’interesse dimostrato da Mediaset nei suoi confronti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è stata Vladimir Luxuria a dimostrare interesse per la conduzione dell’Isola dei famosi prima che Mediaset decidesse di affidarle il timone del reality show di Canale5. A dichiararlo è stata la padrona di casa del programma che, ospite di una puntata di SDL Tv insieme a Sonia Bruganelli (opinionista insieme a Dario Maltese), ha svelato di non avere mai pensato di sostituire Ilary Blasi alla guida del format. Sarebbe stata Mediaset a proporle tale opportunità, una chance che Luxuria è stata ben felice di cogliere quando le si è presentata l'occasione.

Luxuria e l’inaspettata proposta di condurre l’Isola dei famosi

“Non si può dire che sia una persona cattiva o egoista. È il contrario”, dichiara Bruganelli nel video condiviso da SDL Tv. Una affermazione cui Luxuria risponde rispedendo al mittente le voci secondo le quali avrebbe intenzionalmente soffiato a Ilary Blasi la conduzione dell’Isola: “Io non l’ho manco chiesto. Non è che abbia fatto in modo di…Me l’hanno chiesto loro. E io ho fatto le scarpe a Ilary? Non ci si crede”.

Il rapporto tra Luxuria e Ilary Blasi

Quello tra Luxuria e Ilary è un rapporto nato proprio per motivi professionale. Le due donne si sono avvicinate all’epoca in cui Blasi conduceva il reality e Luxuria vi partecipava nel ruolo di opinionista. Complici di fronte alle telecamere, avevano dimostrato di avere un ottimo rapporto anche nel privato tanto da essere stata fotografate insieme durante una serata in discoteca alla quale aveva partecipato anche Bastian Muller, nuovo compagno della conduttrice. L’affetto tra loro sarebbe rimasto immutato anche oggi ed era stata proprio Luxuria a svelarlo, raccontando di avere ricevuto proprio da Ilary una serie di preziosi consigli che avrebbero dovuto aiutarla ad ambientarsi nell’inedita veste di padrona di casa.