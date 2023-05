Luxuria: “Bastian Muller sapeva quanto fosse popolare Ilary Blasi quando l’ha conosciuta” Luxuria racconta il primo incontro con Bastian Muller, nuovo compagno di Ilary Blasi. “Segue l’Isola dei famosi, non gioca a pallone e non gli interessa la popolarità”.

A cura di Stefania Rocco

Vladimir Luxuria ha conosciuto Bastian Muller, nuovo compagno di Ilary Blasi. Intervistata da Novella 2000, l’opinionista dell’Isola dei famosi racconta qual è stata la prima impressione di fronte all’imprenditore tedesco, incontrato per la prima volta durante un evento al Muccassassina organizzato a Roma qualche settimana fa. “Avevo un po’ di timore perché non sapevo come avesse reagito (alle battute fatte da Luxuria in diretta all’Isola che lo hanno riguardato, ndr)”, ammette l’opinionista, “In realtà, segue l’Isola dei famosi, anche se non conosce l’italiano e con Ilary parlano in inglese”.

Luxuria: “Che cosa mi ha detto Bastian Muller”

“Si è molto divertito. L’ho trovato affabile e rispettoso. Chiacchierava con le persone e lasciava a Ilary i suoi spazi”, ha raccontato Luxuria, confermando che Bastian le avrebbe fatto un’ottima impressione, “Abbiamo parlato per un’oretta. Volevo un po’ sperimentare il mio tedesco, poi siamo passati all’inglese. È stato disponibile al dialogo. Ho chiesto tante cose di lui, ma anche su lui e Ilary, perché poi sono un’impicciona. Mi piace sapere le cose ma rispetto la privacy”. Quindi, con un parallelo sottinteso con Francesco Totti, ex marito di Ilary Blasi (oggi legato a Noemi Bocchi), ha concluso:

Mi ha detto che non gli interessa diventare famoso, che non gioca a pallone. Tant’è che lui ha conosciuto Ilary consapevole che fosse così famosa. Mi ha anche raccontato come si sono conosciuti, però non glielo dico.

“Bastian Muller e Ilary Blasi mano nella mano”

Infine, Luxuria ha raccontato di avere visto Bastian. Ilary allontanarsi dall’evento senza nascondere il fatto di essere una coppia: “Sono andati via mano nella mano ed è stata molto tenera questa scena. Perché nascondersi? Tutti abbiamo sognato le coppie come Al Bano e Romina, però sono cose che succedono”.