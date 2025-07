video suggerito

Cristiano Malgioglio sposa Onur, la rivelazione a Ilary Blasi: "Ho detto novembre, ma non so di quale anno" Ospite di Battiti Live, Cristiano Malgioglio è tornato a parlare del suo matrimonio con il fidanzato turco Onur. A Ilary Blasi ha rivelato che in realtà le nozze non sono così imminenti come aveva lasciato intendere raccontandosi a Verissimo: "Ho detto a novembre, ma l'anno non lo so".

A cura di Elisabetta Murina

Cristiano Malgioglio è tornato a parlare del suo matrimonio. Dopo aver annunciato a Verissimo che si sarebbe sposato con Onur, probabilmente a novembre, l'artista ha raccontato una versione diversa della storia ospite della prima puntata di Battiti Live. A Ilary Blasi ha rivelato che, in realtà, le nozze con il fidanzato turco di cui non si conosce al momento il volto non sono così imminenti.

"Mi sposo a novembre, ma non so di quale anno"

Cristiano Malgioglio è stato ospite di Battiti Live, nella puntata in onda lunedì 7 luglio su Canale 5. Dopo essersi esibito con il brano Rosa Tormento, si è fermato al centro del palco per parlare con i conduttori Ilary Blasi e Alvin. "Come stai? In che periodo della vita ti senti?", gli ha chiesto quest'ultimo. Lui ha prontamente risposto: "Bene, sono molto contento. Sono sempre felice". E ha poi aggiunto: "Presto sarò sposa". Sorpresa dalla recente rivelazione, Blasi ha voluto saperne di più, così Malgioglio ha rivelato: "L'ho detto a Silvia Toffanin ma non lo so. Ho detto a novembre, ma l'anno non lo so". Le sue nozze con Onur, fidanzato turco conosciuto diversi anni fa durante un viaggio a Istanbul, non sono così imminenti come aveva lasciato intendere. Stando alle sue parole, infatti, sono in programma ma al momento non hanno una data precisa già fissata.

Cosa aveva detto Cristiano Malgioglio sul matrimonio

Ospite di Verissimo, nella puntata in onda lo scorso 26 maggio, Cristiano Malgioglio aveva annunciato le nozze con Onur dopo 4 anni di amore a distanza. Stando alle poche informazioni che si hanno sul suo conto, ha 41 anni (39 in meno del compagno) e vive in Turchia. Di professione è un imprenditore e gestisce una palestra insieme al fratello. Il primo incontro nel 2020, quando l'artista si trovava in viaggio a Istanbul. La testimone di nozze sarà Alessandra Celentano, che lo ha confermato seduta al suo fianco di Malgioglio nello studio di Silvia Toffanin. Le nozze avranno un motivo ben preciso, come aveva spiegato sorridendo il futuro sposo: "Così lascio a lui la mia eredità".