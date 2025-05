Nella foto con Cristiano Malgioglio non c’è Onur, il fidanzato turco: chi è il ragazzo e com’è nato l’equivoco

video suggerito

In seguito alle dichiarazioni di Cristiano Malgioglio a Verissimo a proposito dell’imminente matrimonio con il fidanzato turco Onur, si è scatenata una vera e propria caccia all’uomo. Sono numerosi coloro che si sono interrogati circa l’identità del futuro sposo, un uomo che il cantante e paroliere non ha mai ufficialmente presentato. Di lui – stando a quanto dichiara Malgioglio – si sa solo che si tratta di un imprenditore 41enne, di origine turca e che gestisce una palestra a Istanbul insieme al fratello. Uno sportivo dunque, ma null’altro a proposito della sua identità è trapelato. Una penuria di informazioni che sembrerebbe avere prestato il fianco alla nascita di un equivoco, legato proprio all’identità del futuro sposo del noto giurato di Amici.

L’equivoco a causa del videoclip di “E mi sono innamorato di tuo marito”

Nelle ultime ore, è diventato virale uno scatto che mostra Malgioglio accanto a un uomo molto bello, con i capelli castani, un filo di barba e il fisico scolpito, tipico di chi trascorre molte ore in palestra. La foto è stata erroneamente usata per dare un volto a Onur, presunto promesso sposo di Cristiano. In realtà, l’uomo che compare accanto a Malgioglio è italianissimo, non si chiama Onur e non è proprietario di alcuna palestra sita a Istanbul. Peraltro, quella che sta circolando in rete non è una foto recente. Lo scatto risale, infatti, al 2017 (come anticipato da Leggo) ed è tratto dal videoclip della canzone “E mi sono innamorato di tuo marito”. Otto anni fa, come lui stesso ha dichiarato, Malgioglio non conosceva ancora l’uomo che solo qualche giorno fa ha dichiarato di voler sposare.

Il personal trainer e bodybuilder Nunzio Giannini, protagonista del videoclip "E mi sono innamorato di tuo marito"

Il protagonista del videoclip è Nunzio Giannini

Ma chi è l’uomo che compare accanto a Cristiano nella foto diventata virale e utilizzata per dare un volto al misterioso Onur? Si tratta di Nunzio Giannini, personal trainer e bodybuilder che fu selezionato per il ruolo da protagonista nel videoclip della canzone “E mi sono innamorato di tuo marito”.

Fu lo stesso Cristiano a sceglierlo tra oltre 500 ragazzi arrivati ai casting per ottenere il ruolo da protagonista. Pugliese, nel 2017 si ritrovò a partecipare per caso ai casting organizzati a Gallipoli dopo essere stato notato da uno degli assistenti alla produzione del videoclip. Su quel set, come raccontato dallo stesso Giannini in un’intervista del 2017, nacque con Malgioglio una bella amicizia. Con un riferimento ironico alla canzone, Malgioglio, durante un video di lancio del singolo, seduto a tavola con tutto il gruppo di lavoro, commentò la scelta del protagonista del video esclamando: "Purtroppo non è mio marito!".

I due “Onur” che compaiono su Instagram di Malgioglio

La domanda, quindi, resta: chi è Onur, misterioso promesso sposo di Cristiano Malgioglio? Tra i profili che il noto cantante e autore segue dal suo profilo Instagram emerge la figura di un certo “Onur”, giovane turco con il quale avrebbe scambiato qualche interazione social. Si tratta, però, di un attore – e non di un imprenditore proprietario di una palestra – che sembrerebbe avere meno dei 41anni dichiarati dal paroliere. Peraltro, le intestazioni social tra i due sono realmente ridotte al minimo. A parte qualche sporadico like, esiste un solo commento pubblicato da Cristiano sul profilo dell’uomo in questione, un impersonale “happy birthday” pubblicato dall’artista sotto un video che mostra tale Onur festeggiare suo compleanno in compagnia di alcuni amici.

Il secondo "Onur" sembra maggiormente corrispondere al profilo descritto da Cristiano. Si tratta evidentemente di uno sportivo molto attento alla cura di fisico. Si descrive come un imprenditore ma, nemmeno nel suo caso, esistoto interazioni social che lasciamo pensare a un legame con Malgioglio.