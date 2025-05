Cristiano Malgioglio sposa il compagno Onur: “Così gli lascio la mia eredità”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Cristiano Malgioglio conferma che si sposerà. L'autore e giudice di Amici ha raccontato a Verissimo che convolerà a nozze con Onur, il suo fidanzato 42enne che vive in Turchia: "Mi sposo, così gli lascio la mia eredità". Ed ha aggiunto, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi: "Alessandra Celentano sarà la mia testimone di nozze".

Il matrimonio di Cristiano Malgioglio non ha ancora una data precisa, è stato lui stesso a rivelarlo alla conduttrice, pur precisando che "accadrà presto". Malgioglio, 80 anni compiuti nei mesi scorsi, non ha mancato di usare l'ironia e l'autoironia: "No, non mi vestirò di bianco, forse di rosa shocking".

Cristiano Malgioglio: "Con il mio fidanzato 40 anni di differenza"

In un'intervista dello scorso anno, Cristiano Malgioglio aveva parlato della sua relazione con un ragazzo di Istanbul più giovane di lui di 40 anni e con cui è insieme dal 2020. Per il cantante la distanza anagrafica non rappresenta un problema: "E che me ne faccio di uno della mia età? Non è troppo giovane, non vuole andare in discoteca". All'epoca, però, aveva chiarito di non avere intenzione di sposarsi: "Ora non avrebbe senso. Per lasciargli la pensione? No, sono troppo libero, se sono triste prendo, parto e vado dove mi pare. Se mi fossi sposato e avessi avuto dei figli sarei stato apprensivo, meglio così".

L'incontro tra Malgioglio e Onur

La storia tra Malgioglio e Onur è iniziata nel 2020 con un incontro casuale a piazza Taksim, nel cuore di Istanbul, mentre Malgioglio, come lui ha raccontato, era alla ricerca di un tappeto con tulipani. Onur vive a Istanbul, dove gestisce una palestra insieme al fratello. Malgioglio fa spola tra l'Italia e la Turchia per raggiungerlo. Nonostante la notorietà, i due mantengono la riservatezza totale sulla loro relazione e non si mostrano in pubblico.