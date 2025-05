Cristiano Malgioglio si sposa: “A novembre il sì, Alessandra Celentano come testimone di nozze”

video suggerito

Fiori d'arancio per Cristiano Malgioglio? Stando a quanto riportato dalle anticipazioni di SuperGuidaTv il giudice di Amici, ospite della puntata di Verissimo dedicata al talent show di Canale5, avrebbe annunciato di essere prossimo al matrimonio. Non solo, avrebbe anche rivelato il mese delle nozze e l'identità della testimone scelta per il fatidico "sì".

Cristiano Malgioglio si sposa: l'annuncio del giudice di Amici24

Cristiano Malgioglio spiazza tutti con un annuncio inaspettato durante la registrazione della puntata di Verissimo interamente dedicata ad Amici24. Il giudice, infatti, sarebbe prossimo al matrimonio. Nel corso della trasmissione, il celebre cantatore avrebbe fatto il suo ingresso al fianco di Alessandra Celentano, insegnante del talent show di Maria De Filippi. Dopo la messa in onda di un filmato dei loro balli insieme è arrivata la notizia: Cristiano Malgioglio si sposerà a novembre e sarà proprio la coreografa a fare da testimone di nozze.

Cristiano Malgioglio: "Con il mio fidanzato 40 anni di differenza"

In un'intervista dello scorso anno, Cristiano Malgioglio aveva parlato della sua relazione con un ragazzo di Istanbul più giovane di lui di 40 anni e con cui è insieme dal 2020. Per il cantante la distanza anagrafica non rappresenta un problema: "E che me ne faccio di uno della mia età? Non è troppo giovane, non vuole andare in discoteca". All'epoca, però, aveva chiarito di non avere intenzione di sposarsi: "Ora non avrebbe senso. Per lasciargli la pensione? No, sono troppo libero, se sono triste prendo, parto e vado dove mi pare. Se mi fossi sposato e avessi avuto dei figli sarei stato apprensivo, meglio così". Se l'annuncio a Verissimo dovesse rivelarsi vero, significherebbe proprio che il cantante abbia cambiato idea, segno di un'apertura a una nuova fase della sua vita.