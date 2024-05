Cristiano Malgioglio: “Il mio fidanzato ha 39 anni, che me ne faccio di uno della mia età?”

video suggerito

In un'intervista al Corriera della Sera, Cristiano Malgioglio racconta della sua infanzia in Australia, dei primi amori e del legame con alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, da Mara Venier a Maria De Filippi. Dal 2020 è fidanzato con un ragazzo turco più giovane di lui di quarant'anni, a proposito della loro relazione dice: "E che me ne faccio di uno della mia età? Non è troppo giovane, non vuole andare in discoteca. Ma poi l’amore non è solo sotto le lenzuola".

"Mi mancano i miei, gli amici che ho perso"

Cristiano Malgioglio, originario di Ramacca, in provincia di Catania, nel 1946 si trasferisce in Australia: "Parlavo l'inglese con un accento orribile. Casa modesta, due genitori che mi amavano alla follie, alle feste della domenica tra emigrati si suonava, si ballava, poi siamo tornati in Italia". Per lui ricordare il passato è doloroso: "Non mi piace guardarmi indietro, il passato mi procura dolore. Mi mancano i miei, gli amici che ho perso".

"Fabrizio De André fu generoso con me"

Cristiano Malgioglio ricorda di quando si presentò a casa di Fabrizio De André: "Gli feci sentire le mie prime canzoni, orrende. Fu generoso. Mi presentò il direttore della Ricordi. ‘Sei talmente strano che gli piacerai'. Mi pagò il biglietto del treno per Milano e mi diede dei soldi. Accettai ne avevo bisogno". Per guadagnare smistava i telegrammi all'ufficio postale di Quarto, i suoi genitori non lo supportavano nella scelta di lavorare nel mondo spettacolo, con la madre che gli ripeteva che sarebbe finito all'inferno. "Presi alloggio in una pensione a una stella, 5 lire a notte, piena di prostitute, che ne sapevo" spiega. Per Cristiano, Carlo Conti è un fratello, Mara Venier e Simona Ventura sorelle, Maria De Filippi è "gioia, famiglia e meraviglia". Definisce Silvia Toffanin un angelo, adora Iva Zanicchi e per Sophia Loren prova un amore viscerale.

Le storie d'amore di Cristiano Malgioglio

Dal 2020 Cristiano Malgioglio è fidanzato con un ragazzo turco di 39 anni, i due si sono incontrati al Gran Bazara a Istanbul. "Lui passa e mi guarda. Penso ‘Ammazza che bono'. L'ho rivisto per caso dopo una settimana alla fiera dei fiori – racconta Malgioglio – Si è fermato, abbiamo parlato. Il giorno dopo mi ha mandato un mazzo di tulipani bianchi in hotel. Mi sono detto: ‘E che me lo faccio scappare?". Tra di loro comunicano in inglese, con Cristiano che si aiuta con il traduttore sul cellulare o usando i gesti. Non ha intenzione di sposarsi: "Ora non avrebbe senso. Per lasciargli la pensione? No, sono troppo libero, se sono triste prendo, parto e vado dove mi pare. Se mi fossi sposato e avessi avuto dei figli sarei stato apprensivo, meglio così". Per Cristiano Malgioglio i quarant'anni di differenza di età non sono un problema: "E che me ne faccio di uno della mia età? Non è troppo giovane, non vuole andare in discoteca. Ma poi l’amore non è solo sotto le lenzuola. C’è pure quello, certo. Però è anche una carezza. Sono un bambino che non è riuscito a crescere, ho bisogno di tenerezza. Con lui mi sento coccolato, felice anche solo di due braccia che mi stringono". Il primo bacio lo diede a una ragazza a 19 anni, senza provare nulla. Il colpo di fulmine arrivò 21 anni con Alejandro, marinaio portoghese di 25 anni, la loro storia durò due anni. Conobbe l'americano Philip a La Spezia, anche lui marinaio: "Mise un 45 giri di Dusty Springfield nel mangiadischi e mi sussurrò il titolo all’orecchio: I close my eyes and count to ten. Col mio inglese malandato cominciai a contare: “Uno, due, tre…”. Al dieci mi prese le labbra. Scoppiò il vulcano. Fu passione intensa, sangue e arena. Lo raggiungevo di porto in porto. Poi finì. Si è sposato, il primo figlio lo ha chiamato Cristiano jr". Dice di vivere meglio le relazioni a distanza, in Italia ha avuto però due storie d'amore bellissime. Ammette di non aver mai dormito a letto con un uomo: "Meglio solo, non mi va di avere accanto uno che si gira, che russa, già soffro d’insonnia, se non riposo mi vengono le occhiaie. Ognuno nel suo letto. Non si offendono, lo sanno prima". Nella vita "ha sempre lasciato, per paura" e ha anche "tradito abbastanza": "Tradimenti innocenti, stupidi, per ripicca. Dopo ritorno, non sono mica Messalina".