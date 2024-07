È morto Thommy Schiavo dopo essere caduto dal balcone di casa: l’attore aveva 39 anni

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

L'attore e volto televisivo Thommy Schiavo, noto per aver interpretato Zoinho nel remake della soap opera Pantanal del 2022, è morto all'età di 39 anni dopo essere caduto dal balcone della casa in cui viveva, in Brasile. Il sito online della CNN Brasil fa sapere i dettagli del decesso avvenuto lo scorso sabato: le autorità avrebbero riferito che aveva fatto uso di alcol pochi minuti prima.

La morte di Thommy Schiavo

La Polizia Civile ha raccontato alla CNN che l'attore Thommy Schiavo è morto dopo aver perso l'equilibrio mentre era sul balcone di casa. Sarebbe caduto da un'altezza di quattro metri dal palazzo di due piani a Cuiabà, nello stato del Mato Grosso, in Brasile, dove viveva con la famiglia. Era sera quando è avvenuto l'incidente che è stato ripreso anche da una telecamera di sicurezza, stando a quanto raccontano i media brasiliani.

Sarebbe stato trovato per terra, senza ferite esterne, si legge. La caduta sarebbe avvenuta dopo che l'attore aveva consumato alcol in un locale insieme ad alcuni amici. Sono state ora avviate le indagini per chiarire le cause della disastrosa caduta e del decesso. Thommy Schiavo lascia la moglie e la figlia.

L'addio del padre Horacio Ramos: "Fa così male che non c'è modo di spiegarlo"

Il padre dell'attore, Horacio Ramos, con il cuore distrutto, ha reso omaggio al figlio con una dichiarazione riportata da Ok!Magazine: "È un momento doloroso, fa così male che non c'è modo di spiegarlo. Ci sentivamo ogni giorno, ogni giorno era ‘buongiorno, buon pomeriggio', mi chiamava per qualsiasi cosa, io lo chiamavo per qualsiasi cosa. Era una persona così cara, Thommy era una persona fantastica, amato da tutti. Siamo tutti sotto shock perché era una persona molto amata. Aveva conquistato le persone con il suo modo semplice e umile, è amato da tutti". Stando alle parole del padre, Thommy Schiavo aveva da poco terminato le riprese di un nuovo programma tv. Su Instagram Horacio Ramos ha condiviso un post commemorativo per il figlio, morto a soli 39 anni.