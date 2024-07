Il cinema italiano saluta Hassani Shapi, i messaggi: da Edoardo Leo e Sergio Fresi a Lunetta Savino

video suggerito

A cura di Gaia Martino

La notizia della morte di Hassani Shapi ha scosso il mondo del cinema italiano. L'attore noto per i suoi ruoli in diverse commedie e ne Il Clandestino, è scomparso diversi giorni fa in Kenya, sua terra d'origine. A rendere pubblica la spiacevole perdita è stato Edoardo Leo che con un post su Instagram ha salutato il suo amico e collega. Sono seguiti i commenti e gli addii social di numerosi attori italiani, da Sergio Fresi e Sabrina Paravicini a Lunetta Savino: tutti i messaggi social.

L'addio a Hassani Shapi dagli attori italiani

Lunetta Savino è stata una delle prime a commentare il post di Edoardo Leo. "Oddio, che dispiacere. Ho lavorato con lui in diversi film e condivido totalmente quello che scrivi" ha dichiarato l'attrice. Stefano Fresi ha aggiunto "Mi dispiace terribilmente", poi ancora Michela Andreozzi: "Ma è terribile". Sabrina Paravicini ha scritto: "Terribile".

L'attore protagonista de Il Clandestino ha ricordato il suo collega sottolineando la gentilezza e l'anima pura di Hassani: "Ho passato mesi e mesi accanto ad un uomo adorabile, gentile, discreto e dal sorriso contagioso. Un attore sorprendente che è stato il vero mattatore della serie. Senza di lui non sarebbe stato possibile", le parole. A queste, si sono aggiunte le emoticon di cuori di Susy Laude e Marco Bonini, poi Francesca Inaudita che ha commentato: "Un abbraccio, che dispiacere". Simona Ventura ha aggiunto: "Mi dispiace tantissimo".

L'addio di Tia Architto, l'attrice che interpreta la moglie di Palitha ne Il clandestino

Hanno lavorato di recente ne Il Clandestino, serie tv nella quale hanno vestito i panni di Palitha e la moglie Gedara. Tia Architto con un post Facebook ha salutato così il suo collega diventato poi caro amico: "Ancora non ci voglio credere , il mio caro Palitha , straordinario attore , simpatico e generoso sul set quanto gentile e perbene nella vita. Lavorare con te e poterti chiamare collega e amico è stato un regalo che questo mestiere mi ha fatto. Avrei voluto mille altre avventure con te, con i nostri personaggi cosi simpatici e in simbiosi , ma la vita a volte ci riserva delle amare sorprese come questa. Rest in peace "Husband", attore, uomo, padre, collega, anima bella. La tua Gedara".