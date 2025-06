La morte di Alvaro Vitali all’improvviso: la broncopolmonite, il ricovero e le dimissioni contro il parere dei medici

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

La morte di Alvaro Vitali è arrivata inaspettata. Lo conferma l’ultima intervista rilasciata dalla moglie Stefania Corona, apparsa in tv su Rai1 per parlare della loro crisi matrimoniale poche ore prima del decesso. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, aveva rivelato che era stato proprio l’attore – solo stamattina – a firmare per essere dimesso dall’ospedale, nonostante il parere contrario dei medici.

La moglie Stefania Corona a La volta buona poche ore prima della morte

Poche ore prima del decesso, Stefania Corona era stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona, intervistata soprattutto sulla crisi matrimoniale che aveva reso pubblica qualche tempo fa. La vicenda era già finita sulle pagine dei giornali dopo che la donna aveva ufficializzato la rottura, mentre Vitali, tramite una lettera pubblicata su DiPiù, l’aveva accusata di tradimento pur mostrandosi disponibile a un possibile riavvicinamento.

La lettera scritta da Alvaro Vitali e letta in diretta da Stefania è stata l’ultimo momento televisivo in cui l’attore è apparso protagonista: “Mi hai lasciato perché ti saresti invaghita di lui, dell’autista che ci accompagnava tra una tappa e l’altra dei nostri spettacoli, dell’uomo che faceva la spesa e teneva in ordine la casa, e che ti faceva sentire importante. Proviamo a tornare insieme. Io ti devo molto e sono pronto a passare sopra al tuo ‘errore di percorso’. Quando ci siamo conosciuti sei stata la mia cura. Ero depresso perché il mondo del cinema non mi chiamava più e con te, uno spettacolo dopo l’altro, sono tornato a vivere, a sorridere e a far ridere. A stare bene. Non buttiamo via tutto. Sarò più presente, sotto ogni punto di vista. Te la senti di dare al nostro amore una seconda possibilità?”. La risposta della Corona, sempre in diretta, era stata un laconico: “No, grazie”.

Alvaro Vitali aveva lasciato l’ospedale contro il parere dei medici

Spiegando il rifiuto di tornare insieme, Stefania Corona aveva aggiunto di credere che quella lettera fosse dettata dalla necessità di avere accanto qualcuno che si prendesse cura di lui: “Quando sei sposato e innamorato, certi errori di percorso non si fanno. L’amore non c’era più, è rimasto solo un grande rispetto. Lui dice che sono compassionevole. E anche se fosse? Vuoi mettere al rogo una donna compassionevole?”.

Questo scambio, avvenuto in diretta poche ore prima della morte di Vitali, dimostra quanto il decesso sia stato del tutto improvviso. Corona, sempre in tv senza immaginare che quelli sarebbero stati gli ultimi momenti di vita del marito, aveva inoltre rivelato che Alvaro aveva scelto lui stesso di lasciare l’ospedale. Una decisione che, con il senno di poi, dimostra quanto lo stesso attore non si aspettasse di trovarsi a dover fronteggiare una condizione tanto seria e dall’evoluzione così rapida: “È stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva, un problema già avuto a febbraio. Ovviamente come fai a non andarci? Io sono sempre stata al suo fianco, perché è giusto farlo, sia per un amico che per il tuo ex marito. È rimasto due settimane in ospedale, poi stamattina ha firmato le dimissioni. La dottoressa gli aveva detto di stare ancora un po’”.