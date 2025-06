video suggerito

Morte di Alvaro Vitali, il video dell'ex moglie Stefania Corona sparisce dai social de La Volta Buona A seguito delle polemiche successive all'annuncio della morte dell'attore, gli account social de La Volta Buona cancellano il video di Stefania Corona, che poche ore prima del decesso dell'ex marito aveva parlato di lui in Tv, ospite di Caterina Balivo: "Sapeva che sarei venuto qui".

A cura di Andrea Parrella

La scomparsa di Alvaro Vitali rischia di diventare un triste caso televisivo. Mentre si piange la scomparsa di un attore che è stato certamente protagonista di una stagione di grande successo del cinema italiano, si dibatte di quello accaduto su Rai1 poche prima del suo decesso, con la ex moglie ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona per parlare proprio della separazione da Vitali.

Stefania Corona in Tv: "Alvaro sapeva che sarei venuta qui"

La vicenda era diventata oggetto di chiacchiericcio negli ultimi giorni, dopo che Alvaro Vitali aveva inviato una lettera ai quotidiani chiedendo proprio a Stefania Corona, pubblicamente, di ritornare insieme. Tutto questo nonostante l'inizio di una nuova relazione di Corona con un altro uomo. A La Volta Buona Corona, nel corso della puntata andata in onda il 24 giugno, ha parlato dei recenti problemi di salute dell'ex marito: "Ha fatto due settimane in ospedale, stamattina mi ha chiamato e dicendo di aver firmato le dimissioni per andare via. Era arrabbiato, l'ho avvisato che sarei venuta qui in Tv". Corona aveva quindi sottolineato l'affetto e il rispetto rimasti intatti nei confronti dell'ex marito, dicendo che sarebbe stata lì a prendersi cura di lui, criticandone però l'atteggiamento di Vitali e il suo continuare a contare sul suo appoggio imprescindibilmente: "Non sono d'accordo con questo perché per lui è naturale, anche se io fossi stata la signora del piano di fronte, l'importante era che ci fosse qualcuno". Corona ha quindi raccontato di avere un nuovo compagno, un ex assistente di Vitali, spiegando che tra loro sia nato un sentimento: "Ho scritto una lettera prima di quello che aveva scritto Alvaro, parlarsi sarebbe stato meglio perché avremmo evitato un sacco di critiche".

La lettera che Alvaro Vitali aveva scritto all'ex moglie

In merito alla lettera dell'ex marito ha detto, non senza sarcasmo: "Comunque è un bravissimo attore", aggiungendo rispetto al loro rapporto che "l'amore non c'era più. È rimasto questo grande rispetto e lui dice di me che ero diventata compassionevole. Non si tratta di compassione, ma di rispetto. A lui manca Stefania innamorata di lui? A me manca tanto Alvaro innamorato di me".

Alvaro Vitali era stato in ospedale per due settimane

Una pagina di televisione che fa rumore a posteriori, in relazione a quanto accaduto poche ore dopo, con l'annuncio della morte di Alvaro Vitali nel tardo pomeriggio. A quel punto il frammento de La Volta Buona ha iniziato inevitabilmente a pesare come un macigno, sollevando polemiche e critiche al programma stesso, per aver scelto di dare spazio a una storia di questo tipo nonostante i problemi di salute dell'attore, reduce appunto da una broncopolmonite recidiva che lo aveva costretto a due settimane di ospedale. Molti commentatori hanno contestato soprattutto i toni della trasmissione, che a onor del vero non paiono così sopra le righe, ma perfettamente in linea con quelli di un salotto televisivo pomeridiano in cui si racconta una storia di cronaca rosa, sebbene dai contorni sfumati e poco definiti, che è in fondo la ragione per la quale la storia stessa destava interesse.

Cancellato il video dagli account de La Volta Buona dopo le polemiche

Fatto sta che a poche ore dall'annuncio della morte di Vitali, e a seguito delle polemiche, le clip legate alla presenza di Stefania Corona in televisione sono sparite dai canali social de La Volta Buona, evidentemente nel tentativo di contenere le proteste di pubblico e commentatori. Si attende di capire se, in apertura della puntata di oggi, 25 giugno, la conduttrice Caterina Balivo dirà qualcosa in merito a quanto accaduto ieri.