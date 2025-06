video suggerito

Perché il video della moglie di Alvaro Vitali a La volta buona è stato rimosso, Balivo parlerà a inizio puntata La volta buona ha rimosso l’intervista a Stefania Corona dopo la morte improvvisa di Alvaro Vitali in segno di rispetto nei confronti del lutto che ha investito inaspettatamente la donna e della sfortunata circostanza temporale che l’ha vista rilasciare un’intervista in tv sulla crisi del matrimonio con Vitali solo poche ore prima dell’imprevedibile scomparsa. Fanpage.it ha appreso che Caterina Balivo dedicherà un omaggio all’attore in apertura della puntata del 25 giugno. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

172 CONDIVISIONI condividi chiudi

Inaspettata e in alcun modo prevedibile, la notizia della morte di Alvaro Vitali ha investito la squadra La volta buona e Caterina Balivo che, proprio poche ore prima della scomparsa, avevano ospitato la moglie dell’attore, Stefania Corona, per parlare di tradimento e separazione, frivolezze (cui lo stesso Vitali aveva dato il suo contributo con la lettera pubblicata sul settimanale DiPiù) che, a posteriori e senza che nessuno potesse prevederlo, hanno avuto un effetto deflagrante data la leggerezza con la quale è stata trattata la figura dell’attore in studio e la notizia della morte, arrivata circa 5 ore dopo la diretta.

Perché il video de La volta buona con Stefania Corona è sparito dai social

Quando la notizia della morte di Vitali, intorno alle 19.30 del 24 giugno, è diventata di dominio pubblico dopo l’annuncio in diretta al Tg1, la redazione del programma condotto da Caterina Balivo si è affrettata a rimuovere dai social il video dell’intervista alla ex moglie dell’attore trasmessa poco prima. Fanpage.it ha appreso da fonti vicine alla trasmissione che la decisione di rimuovere l’intervista — registrata mentre Vitali, come la stessa Corona aveva raccontato a Balivo, era “a zonzo per Roma” con un amico dopo essere stato dimesso dall’ospedale — è arrivata in segno di rispetto verso la moglie dell’attore e in considerazione della sfortunata coincidenza temporale che l’ha vista raccontare in tv la fine del loro matrimonio poche ore prima della scomparsa. Dettagli sui quali né il programma Rai né la stessa Corona avrebbero mai indugiato se avessero anche solo immaginato che le condizioni di salute di Vitali sarebbero precipitate tanto rapidamente.

Caterina Balivo renderà omaggio ad Alvaro Vitali

Fanpage.it ha inoltre appreso che la conduttrice Balivo dedicherà un omaggio ad Alvaro e alla sua lunga carriera cinematografica in apertura della puntata de La volta buona del 25 giugno. Un modo per riequilibrare il racconto pubblico che di Vitali è stato reso nel corso degli ultimi mesi e permettere all’attore di congedarsi dal pubblico, ricordandone soprattutto i successi professionali.