Perché Stefania Corona è andata in tv a parlare della separazione da Alvaro Vitali e cosa ha detto

In un'intervista dello scorso maggio, Stefania Corona aveva annunciato l'intenzione di voler chiudere il matrimonio con Alvaro Vitali. Da quel momento, la cantante era stata invitata più volte in tv per parlare della sua separazione dal marito e del loro rapporto.

Stefania Corona in lacrime: l'annuncio in tv della separazione da Alvaro Vitali

Oltre a un legame sentimentale, quello tra Stefania Corona e Alvaro Vitali era anche un sodalizio lavorativo. Ospite de La Volta Buona nella puntata del 19 maggio, Corona – visibilmente commossa – aveva parlato del loro rapporto:

Per me è stato fantastico, ero molto affascinata da lui. Eravamo un po' come Al Bano e Romina, ma dietro alla nostra coppia c'era tutta una costruzione dei ruoli. Noi abbiamo associato il lavoro alla vita privata, forse troppo.

Aveva poi messo in chiaro di non sentirsi più sua moglie, ma che da diversi anni aveva assunto "un ruolo infermieristico".

Stefania Corona racconta la fine del matrimonio con Alvaro Vitali

A inizio giugno, Stefania Corona era tornata nel salotto di Caterina Balivo per chiarire le motivazioni dell'addio tra lei e Alvaro Vitali non erano legate alla nuova relazione che la cantante aveva intrapreso con un altro uomo. Tutti e tre vivevano nella stessa casa: "Ma è come se avessimo dei mini appartamenti. Io e Alvaro abbiamo voluto chiudere una storia che non era più sentimentale, non eravamo più marito e moglie. Eravamo fratello maggiore e la sorella più piccola".

La lettera di Alvaro Vitali: le parole che ha scritto per Stefania Corona

Nel pomeriggio di martedì 24 giugno, poche ore prima dalla scomparsa di Alvaro Vitali, Stefania Corona era stata ancora una volta invitata nel talk pomeridiano di Balivo. Nel corso della trasmissione, aveva riletto una lettera con cui l'attore le aveva chiesto di tornare insieme. "Non buttiamo via tutto. Sarò più presente sotto ogni punto di vista. Tu sei stato la mia roccia su cui mi sono più volte aggrappato. Sei crudele ma ti amo ancora. Te la senti di dare al nostro amore una seconda possibilità?" le parole di Vitali. Corona, però, non si era mostrata propensa a tornare con il marito.