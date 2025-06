video suggerito

Alvaro Vitali scrive a Stefania Corona: “Mi hai tradito col nostro autista, ma sono pronto a perdonarti” Alvaro Vitali replica alla moglie Stefania Corona che lo ha lasciato per l’autista: “Sei crudele, ma ti amo ancora”. L’attore chiede una seconda possibilità dopo 27 anni di matrimonio. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

844 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quella tra Alvaro Vitali e Stefania Corona sta diventando una vera e propria soap opera. La ferita è ancora aperta e sanguina. Alvaro Vitali non riesce a rassegnarsi alla fine del suo matrimonio e dalle pagine di DiPiù lancia un disperato appello alla moglie Stefania Corona, che ha deciso di voltare pagina innamorandosi di un altro uomo. Non un uomo qualunque, ma il loro autista. Come nelle migliori commedie all'italiana, si tratta di un triangolo amoroso che ha tutti i contorni e i crisimi del dramma familiare tragicomico.

Il tradimento clamoroso con l'autista

Stefania si è innamorata di Antonio, l'autista che accompagnava la coppia durante i loro spettacoli teatrali. Un uomo che faceva parte della loro quotidianità, che "ci faceva la spesa, che ci teneva in ordine la casa e che ti faceva sentire importante", racconta amareggiato Vitali. Un tradimento che brucia doppiamente perché coinvolge una persona di cui si fidavano ciecamente. "Farci aiutare da Antonio è stato un gesto d'amore che ho voluto fare nei tuoi confronti", confessa l'attore, rivelando come quella che doveva essere una soluzione pratica si sia trasformata nel loro peggiore incubo. Ne aveva raccontato la stessa Stefania, omettendo però la professione e il ruolo della persona, a La volta buona.

L'appello di Alvaro Vitali

"Sei stata e sarai per sempre la persona che ho amato di più nella mia vita", ha scritto l'attore romano, noto al grande pubblico per il personaggio di Pierino. Parole che tradiscono un dolore profondo, quello di chi non riesce ancora a metabolizzare la fine di un amore durato ventisette anni. Stefania non è stata solo una moglie per Vitali, ma "la spinta che mi ha consentito di riprendermi da innumerevoli problemi di salute. Il mio orgoglio più grande".

Grazie al mio personaggio, grazie a Pierino, siamo sempre riusciti ad andare avanti con dignità. Mi chiedo, invece di ringraziarmi, perché mi attacchi? Perché mi accusi di avere lasciato che la nostra relazione finisse? Dimmi, Stefania, tu che cosa hai fatto per salvarla? Te lo dico io: non hai fatto niente.

La diagnosi più amara arriva verso la fine della lettera, quando Vitali ammette di aver capito che "il tuo amore nei miei confronti si è trasformato in compassione". Una consapevolezza dolorosa che non impedisce all'attore di definire la moglie "una donna crudele" per come ha gestito la situazione. Poi l'ultimo tentativo: "Proviamo a tornare insieme. Io ti devo molto e sono pronto a passare sopra al tuo errore di percorso".