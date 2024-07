Cristiano Malgioglio: “Tra due anni lascio le scene, ho bisogno di pensare alla mia vita”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano, giudice in vari programmi televisivi, da Tale e Quale Show ad Amici, è uno dei cantautori più apprezzati della musica leggera italiana. In una recente intervista, però, ha dichiarato che da qualche tempo sta pensando di ritirarsi e lasciare le scene.

L'annuncio di Cristiano Maligioglio

Dopo anni e anni di onorata carriera, tra musica e televisione, dove è apparso sempre più spesso in questi ultimi anni, partecipando anche ad un reality come il Grande Fratello, Cristiano Malgioglio ha rivelato che in più occasioni ha pensato di ritirarsi dal mondo dello spettacolo. Il cantautore, in un'intervista al Mattino, ha ribadito questo suo pensiero spiegando che per amore del pubblico ha sempre rimandato questo momento, ma avrebbe deciso quando lasciare in maniera definitiva le scene:

Tra due anni io lascerò questo lavoro. È la prima volta che lo dico pubblicamente ma è così: ho bisogno di pensare alla mia vita perché ho dedicato tanto alla musica e sono molto contento per tutto l’affetto che il pubblico mi ha sempre dato. Non smetterò mai di essere grato per tutto l’amore del pubblico. Tutto questo affetto è importante ogni sera quando esco per cantare. Penso che mai nessuno della mia generazione possa vantare il successo che ho io con i ragazzini ma anche con le mamme e questo perché avendo la fortuna di lavorare con Carlo Conti, le famiglie unite si divertono e mi seguono.

Cristiano Malgioglio e il rapporto con Carlo Conti e Maria De Filippi

Per il prossimo anno, infatti, la sua presenza nel programma di Carlo Conti, Tale e Quale Show è stata confermata e non sono mancate occasioni per definire il conduttore fiorentino "un fratello", anche per la possibilità offertagli di occuparsi di musica attraverso le esibizioni dei concorrenti in gara. Stesso discorso che Malgioglio fa anche per Maria De Filippi, che lo ha voluto nel suo talent show come giudice: "Io sono molto contento e voglio ringraziare ancora una volta Maria de Filippi che mi vuole ancora una volta ad Amici e quindi spero di portare fortuna a qualcun altro" aveva dichiarato prima dell'inizio della trasmissione quest'anno.