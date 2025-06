video suggerito

Lo scherzo di Gianluca Scamacca a Flaminia Appolloni dopo le nozze: la sposa finisce con la faccia nella torta Lo scherzo di Riccardo Scamacca a Flaminia Appolloni a poche ore dalle loro nozze. Il calciatore della Sampdoria ha lanciato la neo sposa con la faccia nella torta di fronte alla quale i due stavano festeggiando il giorno successivo alle nozze. Ma la donna ha trovato il modo di vendicarsi.

A cura di Stefania Rocco

Gianluca Scamacca ha messo in scena uno scherzo esilarante ai danni della neo moglie Flaminia Appolloni, poche ore dal loro sì. Il calciatore, attualmente in forza all'Atalanta, ha spinto la sposa con il viso direttamente nella torta preparata per festeggiare il primo giorno da marito e moglie. Ma Flaminia non l’ha presa male: si è subito vendicata, ridendo e ricambiando il gesto con una generosa dose di crema direttamente sulla faccia del marito. Il video, condiviso sui social, mostra la coppia intenta a posare sorridente davanti alla torta con la scritta “Just Married”. Scamacca, fingendo di voler solo fare una foto ricordo, ha spinto la moglie con il volto nella glassa. Un gesto goliardico che la sposa ha accolto con ironia e complicità: dopo un attimo di sorpresa, ha afferrato una manciata di torta e l’ha spalmata sulla faccia del marito, tra le risate dei presenti che filmavano la scena.

Il matrimonio di Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni

Gianluca e Flaminia si sono sposati il 4 giugno scorso nella suggestiva Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio, nel cuore di Roma. Alla cerimonia hanno partecipato amici e parenti, tra cui diversi volti noti del calcio italiano come Davide Frattesi, Stephan El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini e l’ex allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. La festa è poi proseguita alle Scuderie San Giorgio, con un ricevimento elegante e blindassimo.

Le nozze a meno di un anno dalla fine del flirt con Angela Nasti

Il matrimonio arriva a meno di un anno dalla fine del flirt tra Scamacca e l’influencer Angela Nasti. I due si erano avvicinati nell’estate del 2024, durante una pausa nella relazione tra Gianluca e Flaminia. Dopo alcune settimane insieme, la storia si era conclusa e Scamacca era tornato dall’ex compagna, alla quale ha chiesto la mano nel dicembre successivo. Nessuno dei diretti interessati ha mai parlato pubblicamente della vicenda, ma la sorella di Angela, Chiara Nasti, aveva commentato con un post al vetriolo, rivolto soprattutto alla futura sposa. Oggi, però, le polemiche sembrano lontane e gli sposi si godono le nozze in attesa della luna di miele.