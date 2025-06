video suggerito

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sposi: dal GF a Uomini e Donne, chi c'era tra gli invitati Al matrimonio di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno partecipato tanti volti conosciuti al pubblico del piccolo schermo: da Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini agli ex di Uomini e Donne e Grande Fratello. Tutti gli invitati.

A cura di Gaia Martino

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono sposati ieri, sabato 7 giugno, in Campania. Dopo la cerimonia in chiesa, la festa è proseguita al Castello Medioevale a Castellammare di Stabia: alle nozze hanno presenziato amici e parenti e molti invitati erano volti noti al pubblico televisivo italiano, tra ex concorrenti del Grande Fratello – reality che ha permesso agli sposi di conoscersi – o personaggi di Uomini e Donne e Temptation Island, ecco chi c'era al matrimonio.

Gli invitati al matrimonio di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi

Al matrimonio di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi ieri, sabato 7 giugno 2025, hanno partecipato numerosi volti conosciuti al pubblico del piccolo schermo. Antonella Fiordelisi era tra gli invitati insieme al fidanzato, Giulio Fratini, così come Giulia Cavaglia e Giovanna Abate, ex di Uomini e Donne. Tra le foto delle nozze pubblicate su Instagram anche quella con Raffaella Giudice, ex di Temptation Island.

Tra i presenti alla cerimonia anche Manuel Bortuzzo che con gli sposi ha condiviso l'esperienza nella casa del Grande Fratello nel 2021. Poi Benedetta Mazza, anche lei ex gieffina e cara amica della sposa.

La storia d'amore di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi nata al GF

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono sposati ieri dopo 4 anni di fidanzamento. Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello, reality a cui hanno partecipato insieme. Dopo un inizio altalenante, hanno costruito la loro vita insieme e lo scorso anno, ad agosto, è arrivata la proposta di matrimonio. Si trovavano in Grecia, durante una vacanza, quando l'ex gieffino si è inginocchiato davanti alla fidanzata per chiederle la mano. Si sono giurati amore eterno ieri davanti ad amici e parenti. "G+F" hanno scritto su Instagram a corredo delle prime foto da marito e moglie.