Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi del GF Vip si sposano, la romantica proposta di matrimonio Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sposano. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip convoleranno presto a nozze dopo circa tre anni d'amore. Sui social la bella notizia, mentre si trovano insieme in vacanza in Grecia. Il loro amore è nato proprio nella casa più spiata d'Italia e da allora non si sono più lasciati.

A cura di Elisabetta Murina

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sposano. I due ex concorrenti del GF Vip convoleranno presto a nozze dopo circa tre anni d'amore. Sui social la bella notizia, mentre si trovano insieme in vacanza in Grecia. L'ex Miss Italia e l'imprenditore si sono conosciuti proprio nella casa più spiata d'Italia e da allora non si sono più lasciati.

L'annuncio delle nozze

Tra le sue storie Instagram, Federica Calemme ha condiviso uno scatto che mostra la mano sinistra con un anello sull'anulare. Anello che il fidanzato ha scelto di regalarle per la romantica proposta di matrimonio. I due si trovano ora in vacanza in Grecia, sull'isola di Milos, che ha fatto da cornice al loro momento speciale. Nel condividere la foto, l'ex gieffina e ex Miss Italia non ha scritto nulla, ma ha solo messo l'emoticon di un cuore rosso e di un anello con il diamante. Al momento non si ha nessun dettaglio sulle nozze, ma è molto probabile che presto la coppia racconterà tutto sui social.

La storia d'amore tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono conosciuti al Grande Fratello, dove entrambi hanno partecipato come concorrenti. Nel corso dei mesi passati nella Casa, i due hanno avuto modo di conoscersi e avvicinarsi, tra alti e bassi che non sono mancati nel loro rapporto nato sotto i riflettori. Anche se Gianmaria ha scelto di lasciare il reality, il loro rapporto non è entrato in crisi in alcun modo, nonostante fin dal primo momenti ci fosse chi non ha creduto in loro. Fuori dal GF, hanno iniziato a vivere la loro quotidianità e costruire il loro futuro, apparendo complici e uniti, senza mai allontanarsi uno dall'altra. Ora sono pronti a fare il grande passo e diventare ufficialmente marito e moglie.