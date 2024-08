video suggerito

Matilde Gioli beccata con Luca Marziani, le foto del nuovo amore dopo la rottura con Alessandro Marcucci Matilde Gioli è stata beccata in compagnia di Luca Marziani, il campione d’equitazione che sarebbe l’uomo con il quale si sta frequentando dopo la fine della sua storia con Alessandro Marcucci. L’attrice e l’atleta si divertono, complici, a largo dell’isola di Palmarola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

L'estate di Matilde Gioli è all'insegna della spensieratezza. L'attrice, ormai famosissima per il ruolo della dottoressa Giulia Giordano nella fiction Doc-Nelle tue mani, ha iniziato da poco una frequentazione che ha tutta l'aria di essere piuttosto importante, ovvero quella con il campione d'equitazione, Luca Marziani. I due sono stati beccati dal settimanale Oggi, mentre insieme si trovavano a Palmarola, in compagnia di alcuni amici.

Complicità e risate insieme a Ponza

Eccoli, quindi, intenti a godersi una giornata di mare in completo relax. Un tuffo nell'acqua blu delle isole pontine, una sessione intensiva di sole, con tanto di crema solare da spalmare, una doccetta per rinfrescarsi, il tutto condito con gesti affettuosi, risate e complicità. I due sembrano essere davvero affiatati, lei è visibilmente divertita dalla compagnia del 44enne romano e anche lui sembra essere totalmente a suo agio. Sul settimanale Oggi, chi conosce Luca Marziani da tempo dice: "È una persona simpaticissima, con lui la risata è assicurata" e in effetti sembra proprio essere così, visto il sorriso stampato sul volto dell'attrice 34enne. L'attrazione sarebbe scoppiata qualche mese fa, quando si sono incontrati alla gara d'equitazione Piazza di Siena, lei d'altronde ha iniziato a frequentare il centro da lui gestito e pare che passo dopo passo la conoscenza si sia intensificata sempre di più.

Foto dal settimanale Oggi

La fine della storia con Alessandro Marcucci

Il gossip è scoppiato qualche settimana fa e le foto arrivano come una conferma di queste voci che sono state lanciate dal settimanale Chi. Da parte dei diretti interessati, però, ancora nessun commento. Nel frattempo, si era anche diffusa la notizia della fine della storia tra Matilde Gioli e Alessandro Marucci, dopo tre anni d'amore e anche in questo caso, però, la notizia è stata riportata da un settimanale. L'attrice aveva condiviso solo un post sul suo profilo Instagram che facesse pensare a un momento piuttosto triste e doloroso: "Le cose sono come sono. Soffriamo perché le avevamo immaginate diversamente", ma non un commento in più sulla fine della sua relazione.