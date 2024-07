È finita tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci, la coppia stava insieme da tre anni

video suggerito

Tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci è finita. Già nel 2023 la coppia aveva affrontato un periodo di crisi, e ora la loro loro storia sarebbe giunta al capolinea. Qualche settimana fa l'attrice aveva pubblicato su Instagram un post che faceva pensare ad un periodo di sofferenza, parole forse riconducibili proprio al rapporto con il suo compagno. A riportare la notizia della rottura il settimanale Di Più Tv.

Il post di Matilde Gioli su Instagram: "Soffriamo perché immaginavamo diversamente le cose"

Secondo quanto riportato dal settimanale Di Più Tv, sarebbe stato Alessandro Marcucci a troncare la relazione con Matilde Gioli. L'attrice, poco prima che venisse diffusa l'indiscrezione, aveva condiviso una frase su Instagram che lasciava intuire come stesse attraversando un periodo non facile: "Le cose sono come sono, soffriamo perché le avevamo immaginate diversamente". Tra i commenti al post – a cui anche Chiara Ferragni aveva lasciato un like – si legge quello di Cristiana Capotondi: "La verità".

La storia d'amore tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci

Alessandro Marcucci e Matilde Gioli avevano ufficializzata la loro relazione nel febbraio 2022, ma la frequentazione risalirebbe al 2021. A proposito del loro primo incontro, l'attrice raccontava:

Era il 2021, vivevo ancora a Milano e stavo a Roma per le riprese di Doc 2, un weekend ero troppo stanca per tornare a casa e andare al mio solito maneggio. Volevo comunque montare. Ho cercato su Google un posto nelle vicinanze e chiamato il primo risultato che mi è apparso. Mi ha risposto lui: ‘Oggi c’è una passeggiata alle 11'. Mi sono presentata da sola. Non sapeva chi fossi, glielo hanno detto i suoi collaboratori. È stato amore a prima vista. Ho dovuto fare io il primo passo. E il primo bacio è arrivato dopo un mese.

In un intervista a Vanity Fair, Matilde Gioli si diceva pronta all'idea del matrimonio e di avere dei figli.