“Matilde Gioli ora è fidanzata con Luca Marziani”: la nuova storia dopo la rottura con Alessandro Marcucci Secondo il settimanale Chi, Matilde Gioli avrebbe una nuova relazione dopo la rottura con Alessandro Marcucci. Si tratterebbe di Luca Marziani, direttore tecnico del Sir La Farnesina, nonché campione in numerosi tornei equestri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La storia d'amore tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci è ormai giunta al capolinea, dopo la crisi avuta già nel 2023, i due avrebbero deciso di mettere fine alla loro relazione. Il settimanale Chi attribuisce all'attrice, però, una nuova frequentazione, quella con Luca Marziani, anche lui nel mondo dell'equitazione come direttore tecnico della Societá Ippica Romana – Sir La Farnesina, frequentata assiduamente dalla stessa Gioli.

Luca Marziani

Matilde Gioli e il nuovo amore con Luca Marziani

Stando a quanto riporta il settimanale Chi nelle sue Chicche di Gossip, l'attrice e il direttore tecnico del Sir La Farnesina, nonché campione in diversi tornei equestri, sono stati visti per la prima volta insieme all'evento Piazza di Siena, a Roma. Intanto, sul suo profilo Instagram, l'attrice ha pubblicato una foto con del suo destriero, Nada, scrivendo "Il mio ragazzo". Non ha mai nascosto l'amore viscerale che prova nei confronti del suo cavallo, di cui si prende cura e che è diventato parte integrante della sua quotidianità, ma non è escluso che possa anche esserci un riferimento alle voci che circolano in merito ad un nuovo amore.

Andando a ritroso nel mese di febbraio 2024, l'attrice di Doc – Nelle tue mani ha taggato Luca Marziani in un post Instagram che ritraeva lei con un cavallo e la scritta Don't Worry. Nessuno al tempo avrebbe mai collegato la passione per l'equitazione con qualcosa che avrebbe avuto a che fare con il suo privato.

La rottura con Alessandro Marcucci

Sulla rottura con l'ex fidanzato Alessandro Marcucci, invece, l'attrice ha preferito mantenere un certo riserbo. Non sono state aggiunte parole a quello che, dopo tre anni, deve essere stato un distacco piuttosto difficile da dover elaborare, come accade per tutte le storie d'amore dove si arriva ad un punto in cui non c'è altro da fare se non lasciare che le cose facciano il loro corso. Gioli, infatti, aveva parlato dell'istruttore di equitazione come "un amore a prima vista", nato dopo che fu lei a fare il primo passo e in un'intervista a Vanity Fair, si era detta pronta all'idea di pensare, un giorno, ad avere una famiglia. Dopo la crisi attraversata nel 2023, però, i due si sono lasciati e secondo il settimanale DiPiù pare sia stato lui a mettere fine alla storia.