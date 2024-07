Andrea Delogu difende dagli hater la relazione con Luigi Bruno: “I vostri pensieri sono repellenti”

video suggerito

Andrea Delogu risponde ancora a chi critica la sua storia d'amore con Luigi Bruno. La conduttrice del Tim Summer Hits, dopo la separazione dal marito Francesco Montanari, ha ritrovato la serenità tra le braccia del modello 25enne. La sua relazione avrebbe fatto storcere il naso a molti utenti social, leoni da tastiera che spesso sottolineano la loro differenza d'età. Nelle ultime ore la Delogu ha replicato per le rime a chi sostiene che sembrano "mamma e figlio".

La risposta di Andrea Delogu a un hater

A un utente social che ha commentato una foto di coppia di Andrea Delogu e Luigi Bruno scrivendo "mamma e figlio", la conduttrice televisiva ha replicato a tono: "Ma lei ha questi atteggiamenti con suo figlio, oppure suo padre ha avuto questi atteggiamenti nei suoi confronti. La sua mente vede una parentela in un'immagine sicuramente romantica, ma evidentemente "carnale". Io non so che le è successo in passato, o che dolori stia passando, ma tutto si può risolvere e le assicuro che la famiglia non è quello che le sembra. E nemmeno una relazione amorosa a questo punto. Con tanto affetto". Ha condiviso tra le stories la sua risposta, aggiungendo: "Non si rendono conto che sono spaventevolmente repellenti i loro pensieri".

La storia d'amore con Luigi Bruno

La differenza d'età non è mai stata un problema per loro, Andrea Delogu e Luigi Bruno non hanno mai nascosto sui social il profondo amore che provano l'uno per l'altra. A parlare per la prima volta della storia d'amore dopo la separazione dall'ex marito, fu la conduttrice che svelò i dettagli della loro conoscenza. "Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo?". Mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: no, non può essere, qualcosa non torna. Ero certa fosse un fake. Mi immaginavo un uomo molto più adulto e infinitamente meno bello che usava foto di un giovane modello. Allora ho iniziato a infastidirmi, mi sentivo presa in giro: volevo smascherare il fake. Un giorno vado a Napoli per lavoro e gli chiedo se ci prendiamo un caffè, visto che lui è di un paese lì vicino. Mi dice che non può venire e ho pensato di aver avuto ragione". Poi, si incontrarono a Roma e per loro fu subito amore. Da poco hanno festeggiato il loro terzo anniversario.