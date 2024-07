video suggerito

Elodie e Andrea Iannone, vacanze in barca alle Isole Eolie: “Dopo la lite, scoppia la pace” Elodie e Andrea Iannone scacciano via i rumors di crisi con una fuga d’amore alle Isole Eolie: la coppia è stata paparazzata dai fotografi di Gente a bordo di una barca nel mare della Sicilia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Dopo la lite, scoppia la pace": così titola il settimanale Gente, nel nuovo numero, le pagine dedicate a Elodie e Andrea Iannone, paparazzati dai fotografi durante una fuga d'amore alle Isole Eolie. Da diversi giorni si rincorrevano voci di una presunta crisi scatenata da una lite all'aeroporto di Manchester. Fu la rivista Chi a raccontare di un viaggio "turbolento" per la coppia, segnato da "musi lunghi e una litigata". I rumors non sono mai stati smentiti o confermati dai diretti interessati, ma le foto di Gente confermano che entrambi, oggi, vivrebbero serenamente la loro storia d'amore.

Le foto della vacanza di Elodie e Andrea Iannone

Elodie avrebbe trovato la sua "stabilità sentimentale" accanto al pilota di Moto GP scrive la rivista. Nonostante abbiano "bisticciato nei giorni passati", avrebbero trovato il modo di rimediare, si legge, con una fuga in barca in Sicilia. Di recente avevano visitato le Isole Eolie, in occasione del matrimonio di Diletta Leotta: sarebbe stata la conduttrice sportiva di Dazn, cara amica della coppia, a contagiare la pop star e il motociclista con la passione per la sua terra. Elodie e Iannone avrebbero approfittato della pausa dai numerosi impegni lavorativi per godersi qualche giorno di relax. E, stando a quanto si legge, Elodie potrebbe "essere pronta per la quarta fase della sua vita, la maturità". Recentemente, in un'intervista a Vanity Fair, parlò di eventuali progetti futuri con il compagno.

Cosa dissero entrambi sul loro futuro insieme

"Non ho mai sognato l'abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia. Dipende da come si fanno le cose. Può essere pur sempre una festa" disse Elodie a Vanity Fair che non escluse del tutto, però, la possibilità di sposarsi, magari un giorno. Pochi giorni dopo arrivò la replica pubblica del fidanzato, Andrea Iannone, che non si sbilanciò troppo seppur chiarendo la sua posizione: "Al momento sono concentrato sul rientro e il mio prossimo futuro: non faccio più programmi a lungo termine, in passato mi è crollato tutto e mi ha fatto male due volte. Ma sicuramente, nel mio futuro c’è anche una famiglia".