video suggerito

Elodie e Andrea Iannone tra foto intime e auguri, le dediche di compleanno della cantante Nel giorno del compleanno di Andrea Iannone, compaiono sui social di Elodie video di auguri e foto intime pubblicate sui social. I due sono in vacanza insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Iannone compie 35 anni e festeggia insieme a Elodie. I due sono insieme in vacanza e in queste prime ore del 9 agosto, giorno del suo compleanno, sono apparse alcune storie sui social di entrambi, che celebrano la giornata speciale di Iannone. Elodie, in particolare, ha pubblicato due storie, la prima in cui inquadra il suo compagno a cena e accompagna il video con un messaggio di auguri, la seconda più intima, con uno scatto a letto in cui lei si mostra allo specchio in topless.

Le parole di Elodie su Andrea Iannone

"Lei è leggera, allegra, semplice e solare. Che meraviglia e che fortuna vivere con lei", così Iannone ha descritto la compagna in un'intervista recente, sottolineando proprio la levità di un rapporto che era stata la stessa Elodie a esaltare in altre circostanze: "Sono impegnativa e capricciosa, questo sì. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico", aveva detto la cantante. Sull'ipotesi delle nozze, Elodie aveva chiarito: "Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia. Dipende da come si fanno le cose. Può essere pur sempre una festa".

"Nel mio futuro c'è una famiglia"

Dello stesso avviso Iannone, che non ha voluto esprimersi in merito ai progetti a lungo termine quando è stato interrogato, mostrando assoluta cautela: "Non rispondo, non mi fregate: altrimenti comincia un assurdo teatrino sui giornali. Famiglia, figli? Al momento sono concentrato sul rientro e il mio prossimo futuro: non faccio più programmi a lungo termine, in passato mi è crollato tutto e mi ha fatto male due volte. Ma sicuramente, nel mio futuro c’è anche una famiglia".